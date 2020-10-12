Додон: геополитическая ситуация в силах ускорить решение приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Заложить основы урегулирования приднестровского конфликта можно будет быстрее, если геополитическая обстановка в мире сложится соответствующим образом. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости.

"Политическим игрокам нужно показать, что по каким-то болевым вопросам они могут найти общий язык. Я чувствую, что таким примером может быть Молдова... Если звезды лягут правильно, если геополитическая ситуация сложится, то заложить основы по решению вопроса получится довольно быстро", - заявил глава государства в ходе интервью.

При этом пятый президент Молдовы отметил наличие разных позиций о способах решения приднестровской проблемы, которые разделяют он сам и приднестровский лидер Вадим Красносельский. Так, Додон полагает, что Приднестровье может существовать только в составе Республики Молдова. Со своей стороны, Вадим Красносельский настаивает, что руководит хоть и непризнанной, но независимой страной.

"Я считаю, что у нас единая страна, и нет других вариантов, кроме как быть вместе, нужно только понять, как это сделать", - сказал Додон. По его словам, разработать концепцию можно быстро, но ее внедрение потребует значительного времени.

"Это не один, не два и не три года, а много времени, потому что у нас разные экономические, банковские, юридические системы. Все это нужно будет приводить к одному руслу, это очень сложная работа для серьезных профессионалов и технократов", - пояснил Додон.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, Игорь Додон заявил, что в начале 2021 года молдавские власти надеются представить проект окончательной модели разрешения приднестровской проблемы.

По словам главы государства, с 1992 года в рамках ООН и ОБСЕ и на других международных площадках Молдова постоянно поднимала вопрос об урегулировании приднестровского конфликта, но несмотря на это, конфликт остается нерешенным.

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