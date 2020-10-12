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ЦИК

ЦИК не против продления часов работы избирательных участков за рубежом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (161)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201012/32000552/cik-gotova-izuchit-vopros-o-prodlenii-raboty-izbiratelnyh-uchastkov-za-rubezhom.html

Если на некоторых избирательных участках за границей будет отмечен большой наплыв избирателей, график работы может быть продлен, чтобы каждый получил возможность проголосовать, заявил глава Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В Центризбиркоме готовы изучить возможность продления графика работы избирательных участков за рубежом, если возникнет такая необходимость. Об этом председатель ЦИК Дорин Чимил сообщил в эфире одного из местных телеканалов.

"В ЦИК готовы рассмотреть вопрос, и мы думаем, что могли бы продлить график работы некоторых избирательных участков за рубежом, чтобы все граждане могли проголосовать. В наши дни сканеры для считывания документов, удостоверяющих личность, помогают ускорить процесс голосования", - сказал Чимил.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Председатель ЦИК подчеркнул, что приняты все меры предосторожности для защиты сотрудников избирательных органов во время пандемии, а также для обеспечения безопасности избирателей.

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них будут находиться за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (161)

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Теги:
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