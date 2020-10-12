ЦИК не против продления часов работы избирательных участков за рубежом

Если на некоторых избирательных участках за границей будет отмечен большой наплыв избирателей, график работы может быть продлен, чтобы каждый получил возможность проголосовать, заявил глава Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В Центризбиркоме готовы изучить возможность продления графика работы избирательных участков за рубежом, если возникнет такая необходимость. Об этом председатель ЦИК Дорин Чимил сообщил в эфире одного из местных телеканалов.

"В ЦИК готовы рассмотреть вопрос, и мы думаем, что могли бы продлить график работы некоторых избирательных участков за рубежом, чтобы все граждане могли проголосовать. В наши дни сканеры для считывания документов, удостоверяющих личность, помогают ускорить процесс голосования", - сказал Чимил.

Председатель ЦИК подчеркнул, что приняты все меры предосторожности для защиты сотрудников избирательных органов во время пандемии, а также для обеспечения безопасности избирателей.

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них будут находиться за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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