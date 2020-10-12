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Выборы. Архивное фото

Найти себя в списке избирателей: теперь каждый может проверить его точность

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (162)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201012/32000853/nayti-sebya-v-spiske-izbirateley-teper-kazhdyy-mozhet-proverit-ego-tochnost.html

Избиратели имеют право подать ходатайство в ЦИК в случае, если они заметили какую-нибудь ошибку в списках.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. Каждый, кто собирается голосовать на выборах президента страны 1 ноября, может проверить правильность составления списков избирателей до 31 октября. Это возможно сделать как на избирательном участке, к которому прикреплен человек, так и в режиме онлайн на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На основании подтверждающих документов избиратель может ходатайствовать о включении или исключении из избирательного списка, а также об исправлении ошибок, допущенных при вводе данных о себе или других избирателях", - пояснили в ЦИК.

Голосующий может быть зарегистрирован только в одном избирательном списке и только на одном избирательном участке. Гражданин, который имеет постоянное место жительства или место пребывания, регистрируется в списке того избирательного участка, на территории которого прописан или находится.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов.

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (162)

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Теги:
Центральная избирательная комиссия, ЦИК Молдовы, ЦИК, избиратели, избирательные списки, избирательные участки, избирательные участки в Молдове, выборы президента


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