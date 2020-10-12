Найти себя в списке избирателей: теперь каждый может проверить его точность

Избиратели имеют право подать ходатайство в ЦИК в случае, если они заметили какую-нибудь ошибку в списках.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. Каждый, кто собирается голосовать на выборах президента страны 1 ноября, может проверить правильность составления списков избирателей до 31 октября. Это возможно сделать как на избирательном участке, к которому прикреплен человек, так и в режиме онлайн на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На основании подтверждающих документов избиратель может ходатайствовать о включении или исключении из избирательного списка, а также об исправлении ошибок, допущенных при вводе данных о себе или других избирателях", - пояснили в ЦИК.

Голосующий может быть зарегистрирован только в одном избирательном списке и только на одном избирательном участке. Гражданин, который имеет постоянное место жительства или место пребывания, регистрируется в списке того избирательного участка, на территории которого прописан или находится.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video