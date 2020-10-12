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Владимир Плахотнюк.

Зарубежную собственность Влада Плахотнюка - под арест

© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201012/32004630/na-zarubezhnuyu-sobstvennost-vlada-plakhotnyuka-nalozhen-arest.html

Все имущество бывшего лидера Демократической партии Молдовы, находящееся на территории Республики Молдова, уже арестовано ранее.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. На зарубежную недвижимость бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка на сумму более 160 миллионов леев будет наложен арест властями Румынии, Франции и Швейцарии. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы, были представлены дополнительные доказательства, которые убедили судей в том, что Плахотнюк является фактическим выгодополучателем  от установленных активов.

"Прокуратура представила достаточные доказательства, которые показывают, что бенефициарным владельцем собственности является обвиняемый, даже если вся она зарегистрирована на имя третьих лиц", - пояснили в прокуратуре.

Речь идет о виллах в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилях и яхте, зарегистрированной в Швейцарии. Также подлежат аресту девять квартир, записанных на имя жены Плахотнюка, и четыре автомобиля, зарегистрированных в Республике Молдова.

Владимир Плахотнюк.
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
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По сообщению прокуратуры, движимое и недвижимое имущество могло быть приобретено в результате кражи денег из банковской системы республики, и в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, прокуратура настаивала на изъятии его имущества в стране и за рубежом.

Плахотнюк был объявлен в розыск заочно после того, как прокуратура предъявила ему обвинения по трем пунктам: "создание и управление преступной организацией", "мошенничество" и "отмывание денег, совершенное в особо крупных размерах".

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Теги:
собственность, Влад Плахотнюк


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