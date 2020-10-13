У партий PAS и DA не хватает голосов для созыва постоянного бюро парламента

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. У депутатов парламентских фракций партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа "Достоинство и правда" (DA) не хватает подписей под требованием созвать заседание постоянного бюро парламента. Об этом заявил представитель PAS Дину Плынгэу.
"Мы с коллегами из PAS подписали требование о созыве постоянного бюро парламента и вотум недоверия деятельности МВД. Нам нужна еще одна подпись для созыва парламента. Мы пытались поговорить с депутатами ДПМ [...], но ничего от них не получили", - написал Плынгэу в Facebook.
По Регламенту парламента, решение о созыве пленарного заседания принимается по предложению постоянного бюро. Заседание постоянного бюро может быть созвано по инициативе спикера или не менее одной трети депутатов законодательного органа.
В 101-местном парламенте фракции партий PAS и DA вместе располагают 25 депутатами.
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