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Голосование в Варнице. Архивное фото

В COVID-безопасном режиме: в Приднестровье готовят рекомендации для выборов

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2107)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201015/32042594/v-covid-bezopasnom-rezhime-v-pridnestrove-gotovyat-rekomendatsii-dlya-vyborov.html

В регионе 29 ноября состоится Единый день голосования, на котором будут выбирать депутатов в законодательные собрания разных уровней, а также председателей Советов – глав администраций сел и поселков.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. В Приднестровье разработан проект рекомендаций, направленных на максимально безопасное проведение Единого дня голосования, который запланирован на 29 ноября. Документ обсудили на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса нового типа, которое проходило под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Чтобы уменьшить одномоментное скопление людей, увеличится число точек выдачи бюллетеней", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Бюллетень для голосования на президентских выборах.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Всех участников избирательного процесса, голосующих, членов комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей СМИ, которые будут освещать процесс проведения голосования, обеспечат средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками). Главам администраций поручено делегировать своих представителей для выдачи средства на входе в помещения для голосования.

Обеспечат средствами повышенной индивидуальной защиты членов мобильных бригад, которые будут задействованы в выездном голосовании.

Председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая назвала такие меры обеспечения безопасности беспрецедентными.

"Соответствующие залы будут обеспечены и обеззараживающим оборудованием. Всего готовят 132 помещения. В основном они расположены в корпусах учебных заведений. Будут задействованы 99 школ, университет, техникумы, Дом детско-юношеского творчества", - пояснила глава ЦИК.

Все эти образовательные учреждения после выборов, 30 ноября, будут закрыты на дезинфекцию. Образовательный процесс в этот день в них организуют исключительно в дистанционном режиме.

Основные избирательные участки откроются 29 ноября, но уже 24 ноября можно будет досрочно проголосовать на семи локациях. На этот раз возможность заблаговременно отдать свой голос предоставят и сотрудникам МВД, Минздрава и иных ведомств, задействованных в день выборов в антикоронавирусной деятельности.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2107)

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Теги:
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