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Встреча Вадима Красносельского и Стивена Фишера.

В Тирасполе прошла встреча лидера Приднестровья и посла Великобритании в РМ

© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (291)
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https://ru.sputnik.md/politics/20201015/32043900/v-tiraspole-proshla-vstrecha-lidera-pridnestrovya-i-posla-velikobritanii-v-rm.html

Собеседники говорили о переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, экономике, коронакризисе, а также - о футболе.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. В Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с послом Великобритании в РМ Стивеном Фишером. Предыдущая дискуссия прошла в феврале 2020 года.

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© CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
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Было продолжено обсуждение вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Собеседники говорили об экономике и влиянии, которое оказало на ее развитие пандемия коронавируса, обсудили ход переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, затронули вопросы гуманитарного направления – взаимодействие в сфере образования и культуре.

"Речь зашла и о спорте, в частности о футболе – как профессиональном, так и любительском, для развития которых в Приднестровье создаются соответствующие условия", - подчеркнули в пресс-службе Красносельского.

Участники встречи сошлись во мнении, что наиболее эффективным и ценным является прямой диалог и условились продолжить взаимодействие в рабочем ключе.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (291)

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Теги:
Вадим Красносельский, Приднестровье


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