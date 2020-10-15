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Тирасполь - за переговоры в формате "5+2" без предварительных условий

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (292)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201015/32047592/tiraspol---za-peregovory-v-formate-52-bez-predvaritelnykh-usloviy.html

В то же время там заявили об открытости к взаимодействию со всеми участниками процесса, включая Кишинев.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. Тирасполь выступает за проведение очередного заседания в формате "5+2" по приднестровского урегулированию без предварительных условий. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, которая состоялась во время визита европейского дипломата в Левобережье.

"Подтверждаю нашу нацеленность на проведение заседания в формате "5+2" и решение проблем, связанных с пакетом "Берлин+", – подчеркнул Игнатьев.

По его мнению, актуальная ситуация в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем оставляет желать лучшего. Он отметил также, что приднестровская сторона видит усилия ОБСЕ, предпринимаемые для того, чтобы диалог продолжался.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
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"Со своей стороны мы также открыты к взаимодействию со всеми участниками переговоров, включая молдавскую сторону", - пояснил он.

Игнатьев поблагодарил ОБСЕ за посреднические усилия, а также за ряд проектов, реализуемых в рамках переговорного процесса. Он отметил в том числе вывоз при финансовой поддержке организации вредных пестицидов с территории Приднестровья и высказался за продолжение подобного сотрудничества.

Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья, особое внимание на встрече уделили вопросам работы Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице и теме водительских удостоверений.

"Был отмечен также хороший прогресс в исполнении приднестровской стороной взятых на себя обязательств в рамках договоренностей о функционировании в Приднестровье учебных заведений с преподаванием на латинской графике и о землепользовании в Дубоссарском районе Приднестровья", - подчеркнули в пресс-службе.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (292)

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Теги:
переговоры в формате "5+2", переговоры "5+2", переговоры, Приднестровье


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