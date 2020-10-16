Кто может выдвинуть своих наблюдателей на выборах президента Молдовы

В Центризбиркоме также напомнили сферу компетенции тех, кто будет следить за ходом голосования 1 ноября.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает электоральных конкурентов воспользоваться правом, предусмотренным избирательным законодательством, и запросить аккредитацию для своих наблюдателей на выборах президента Республики Молдова 1 ноября.

"По просьбе конкурентов окружной избирательный совет аккредитует одного наблюдателя на избирательных участках, открытых в стране. В то же время, по их запросу, ЦИК аккредитует одного наблюдателя на участках, созданных за пределами Республики Молдова", - пояснили в Центризбиркоме.

Аккредитованные наблюдатели имеют право присутствовать на всех избирательных операциях без участия в процессе, включая проверку, опечатывание и вскрытие урн для голосования, а также подсчет и подведение его итогов.

Заявки на аккредитацию также могут быть поданы международными организациями, аккредитованными в Республике Молдова дипломатическими представительствами, правительствами иностранных государств и общественными объединениями, созданными в стране и за рубежом.

Крайним сроком подачи заявок на аккредитацию в ЦИК или в избирательные советы является 24 октября.

Аккредитованные наблюдатели могут продолжить свою работу во втором туре выборов.

В то же время, в случае организации второго тура голосования, компетентные органы смогут подавать запросы о замене или изменении списка наблюдателей до 7 ноября.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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