21:12 16 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Милан во время пандемии.

Опубликован список с адресами участков на выборах 1 ноября в Италии

© AP Photo / Luca Bruno
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (174)
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201016/32056210/opublikovan-spisok-i-adresa-uchastkov-na-vyborah-1-noyabrya-v-italii.html

Большинство из тех 139 избирательных участков , что организованы для голосования за пределами Молдовы, откроется на Апеннинском полуострове.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Посольство Республики Молдова в Италии объявило список избирательных участков, которые будут открыты во время проведения президентских выборов 1 ноября, а также адреса, по которым они будут расположены.

Больше всего пунктов для голосования откроют в Милане, Турине, Падуе и Риме — по два, всего их будет 30. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 21.00.

Граждане Республики Молдова смогут воспользоваться правом голоса на основании паспорта (действительного или просроченного), действующего удостоверения личности или паспорта моряка.

Печать бюллетеней для голосования на президентских выборах
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента 2020: началась печать бюллетеней для молдавской диаспоры

Избирателей призывают соблюдать эпидемиологические правила, установленные в связи с борьбой с распространением инфекции COVID-19.

Напоминаем, что Центральная избирательная комиссия приняла решение об организации 139 избирательных участков за пределами Республики Молдова. Большинство из них будут открыты в Италии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (174)

По теме

Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование
Теги:
выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы.
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться