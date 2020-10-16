Опубликован список с адресами участков на выборах 1 ноября в Италии

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Посольство Республики Молдова в Италии объявило список избирательных участков, которые будут открыты во время проведения президентских выборов 1 ноября, а также адреса, по которым они будут расположены.
Больше всего пунктов для голосования откроют в Милане, Турине, Падуе и Риме — по два, всего их будет 30. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 21.00.
Граждане Республики Молдова смогут воспользоваться правом голоса на основании паспорта (действительного или просроченного), действующего удостоверения личности или паспорта моряка.
Избирателей призывают соблюдать эпидемиологические правила, установленные в связи с борьбой с распространением инфекции COVID-19.
Напоминаем, что Центральная избирательная комиссия приняла решение об организации 139 избирательных участков за пределами Республики Молдова. Большинство из них будут открыты в Италии.
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