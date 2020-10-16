Майя Санду рассказала о секс-ориентации, инопланетянах и масонах

Кандидат в президенты Республики Молдова заявила, что против нее готовится кампания по дискредитации.

Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду записала видеообращение, в котором заявила, что начинается "самый грязный этап избирательной кампании".

"Если вы услышите о закрытии церквей или о том, что я изменила свою сексуальную ориентацию, что я агент инопланетян или масонов, или что я установлю границу на Днестре, знайте, что это ложь", — сказала она. В намерении запустить кампанию по ее дискредитации Санду обвинила избирательный штаб своего конкурента на выборах, Игоря Додона.

Санду баллотируется на пост главы государства на президентских выборах 1 ноября. Свою предвыборную кампанию она построила на критике действующего президента Молдовы, которого она еще до начала кампании обвинила в намерении фальсифицировать результаты выборов. На эту тему регулярно выступает как сама Санду, так и ее сторонники из числа "раскрученных" медийных персон — депутатов парламента и бывших членов кабинета министров, который возглавляла лидер PAS.

Новый агитационный ролик записан в том же ключе — обвинения соперника в нечистой игре, к которым, однако, не прилагается доказательств.

"Ядерный электорат" Санду — ее поклонники в социальных сетях, которым нравится все, что исходит от их лидера, — горячо одобрили это обращение. Однако на тех, кто лидера PAS не поддерживает, видео произвело, скорее, комическое впечатление.

Тщательная постановка, но неубедительное исполнение

На самом деле, со стороны Игоря Додона, депутатов от ПСРМ или активистов предвыборного штаба не звучало утверждений, о которых заявила лидер PAS. И вряд ли такие заявления прозвучат, — учитывая, что свою кампанию Додон строит "на позитиве" и во время встреч с избирателями говорит больше о своих успехах на посту президента, чем о соперниках. Критика в адрес Майи Санду, которая звучит в стримах Игоря Додона в интернете, сосредоточена на политических и экономических сторонах ее деятельности, а также на результатах работы ее кабинета министров.

Фактически, в новом видео Санду рассказала не о том, что готовится в предвыборных штабах, а о слухах и сплетнях, которые гуляют в ее отношении по социальным сетям и "курилкам". Возможно, это было плохой идеей.

Внимание зрителей привлекла и тонкая, но далекая от искренности режиссура видео. Ролик записан так, чтобы выглядеть экспромтом, посреди пшеничного поля, над селом в Ниспоренах, укрытым туманом. Визуальный ряд играет на образах, близких сердцу избирателя, и обращается скорее к эмоциям, чем к разуму.

Обычно Санду выступает в иной обстановке — в студии на фоне партийных баннеров, с хорошим макияжем, выверенной жестикуляцией и профессионально поставленным светом.

Пшеничное поле и дрожащая камера зрителей не убедила. "Политтехнологи работают", — заметил один из пользователей социальных сетей.

Свое видеообращение Санду предварила заголовком "30 000 сирийцев живы", намекая на скандал 2016 года, когда в социальных сетях появились сообщения о планах по предоставлению убежища в Молдове 30 многочисленным беженцам из этой страны.

Правда, в начале октября выяснилось, что для слухов о возможном размещении в Молдове беженцев с Ближнего Востока все же были основания. МИДЕИ выступило с пояснением относительно публикации в The Guardian о намерениях разместить центр беженцев с Ближнего Востока в Молдове.

Напомним, в британском издании была опубликована статья, в которой сообщается, что правительство Великобритании "в течение нескольких недель работало над "подробными планами", которые включают смету затрат на строительство лагерей для беженцев на островах в южной части Атлантического океана, а также в Молдове, Марокко и Папуа-Новой Гвинее.

То есть, со стороны Санду было не очень удачным ходом вспоминать о "30 тысячах сирийцев" в связке с пассажами о сексуальной ориентации, статусе "чуждого агента" и проведении границы по Днестру. Это очевидная ошибка политтехнологов, работающих на Санду — заставлять кандидата перечислять дискредитирующие слухи, о которых еще ни слова не сказал ни один из конкурентов.

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