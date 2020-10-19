Деньги и политика: рейтинг предвыборных трат кандидатов в президенты

Кто из претендентов на кресло главы государства инвестировал в свою кампанию больше денег, а кто не потратил вовсе? Какие статьи расходов в приоритете у кандидатов? И как вложения в интернет-рекламу постепенно обгоняют стоимость затрат на ТВ-продвижение.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Половина президентской предвыборной кампании позади. До дня голосования осталось чуть меньше двух недель. Самое время выяснить, кто из кандидатов сколько потратил на свое продвижение. Sputnik Молдова составил рейтинг претендентов на кресло главы государства, исходя их сумм, израсходованных ими до сих пор, а заодно выяснил, кого можно считать самым богатым, а кого самым бедным участником предвыборной гонки.

© Sputnik Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию.

Ренато Усатый

© Sputnik / Miroslav Rotari Ренато Усатый.

Кандидата на пост главы государства от “Нашей партии” Ренато Усатого зарегистрировали в ЦИК одним из первых. Он так же уверенно лидирует в рейтинге расходов на избирательную кампанию. Всего за четыре недели политик потратил более шести миллионов леев.

Из них более 5 миллионов ушло на предвыборную рекламу, прежде всего на ТВ-продвижение - 3,4 миллиона леев. Еще 828 тысяч и 721 тысячу леев политик потратил на рекламу в электронных и печатных СМИ, соответственно. Другие 516 тысяч леев Ренато Усатый заплатил за изготовление предвыборной атрибутики. Полмиллиона леев ушли на транспортные расходы.

Большая часть потраченных денег получена в виде пожертвований от физических лиц, проживающих в Молдове, еще 38 тысяч перечислили граждане Молдовы, проживающие за рубежом.

Майя Санду

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду.

Кандидат партии ”Действие и солидарность” Майя Санду за две недели активной кампании потратила на предвыборные нужды чуть более 1,4 миллиона леев. Это второе место рейтинга. Главные статьи расходов претендента на президентский пост те же, что и у конкурентов: предвыборная реклама (632 тысячи леев) и изготовление агитматериалов (722 тысячи леев). Больше всего пошло на продвижение в интернете - 243 тысячи, на ТВ - 156 тысяч и наружную рекламу - 151 тысяча. На транспорт кандидат Майя Санду не тратилась вовсе.

Большая часть денег на избирательном счету Санду (900 тысяч) получена от собственной политической партии. Остальные суммы - пожертвования граждан, живущих как в Молдове, так и за рубежом.

Андрей Нэстасе

© Sputnik / Miroslav Rotari Андрей Нэстасе.

Председатель партии “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе, судя по финансовым отчетам, ведет свою кампанию уже три недели. За это время от потратил на предвыборные цели 1 201 659 леев. Это третье место нашего рейтинга. Большая часть этих средств были потрачены на рекламу - более 935 тысяч леев. Основная часть этих денег ушла на продвижение через ТВ и интернет - 334 тысячи и 375 тысяч, соответственно. Еще 186 тысяч Андрей Настасе потратил на изготовление предвыборных материалов.

Чуть более одного миллиона леев, согласно отчету, политик получил из пожертвований граждан. И только 90 тысяч от юридических лиц.

Игорь Додон

© Photo : Miroslav Rotari Игорь Додон.

Действующий глава государства за две недели своей кампании потратил на нее около 723 тысяч леев. Большая часть суммы - 590 тысяч - направлена на изготовление агитматериалов. Сравнительно небольшая сумма выделена на рекламу в интернете - около 60 тысяч леев. Ни одного лея, согласно отчетам представленным в ЦИК, президент не израсходовал на ТВ- и радио-рекламу.

Все деньги на избирательном счету Игоря Додона собраны из пожертвований граждан, проживающих в Молдове.

Октавиан Цыку

Кандидат в президенты от унионистской Партии национального единства Октавиан Цыку занимает предпоследнюю строчку рейтинга трат кандидатов. Кампания ему обошлась до сих пор в сумму немногим больше 133 тысяч леев.

Деньги пошли на билборды (62 тысячи) и предвыборные афиши (более 70 тысяч). Других предвыборных трат у Цыку не было.

Все деньги - из пожертвований граждан.

Тудор Делиу

© Sputnik / Miroslav Rotari Тудор Делиу.

Кандидат и экс-председатель Либерально-демократической партии Тудор Делиу занимает последнюю строчку рейтинга тех, кто на предвыборную кампанию тратился. За три недели кампании политик израсходовал всего около 100 тысяч леев. Половина этих денег ушли на рекламу в интернете, еще 14 тысяч кандидат ЛДПМ потратил на ТВ-продвижение. Порядка 20 тысяч - транспортные расходы. Отметим, на изготовление агитпродукции политик не потратил ни одного лея.

Примечательно, что на избирательном счету кандидата осталось порядка 120 тысяч леев. Примерно такая же сумма была получена им от граждан, еще 95 тысяч пожертвовали на кампанию Делиу юридические лица.

Виолетта Иванов

© Sputnik / Мирослав Ротарь Виолетта Иванов.

Рассказать о тратах кандидата в президенты партии “Шор” нечего. Уже третью неделю претендент на пост главы государства сдает в ЦИК пустой отчет. Согласно документу, Виолетта Иванов на свою предвыборную кампанию не израсходовала ни одного лея.

В партии “Шор” говорят, что коммерческие банки отказываются открывать избирательный счет кандидата, чем ставят его в дискриминационное положение.

В ЦИК признают, что для Ивановой искусственно создают неблагоприятные условия и это нарушает положения закона, согласно которому электоральные конкуренты должны пользоваться равными условиями участия в выборах. Центризбирком обратился к банкам, а также призвал вмешаться в ситуацию парламентскую экономическую комиссию и Национальную комиссию по финансовому рынку.

Дорин Киртоакэ

© Sputnik / Miroslav Rotari Дорин Киртоакэ.

Судя по письму, направленному 16 октября в ЦИК, кандидат избирательного блока “Unirea” Дорин Киртоакэ, так же как и кандидат партии “Шор” Виолетта Иванов, не потратил на свою кампанию ни одного лея. У политика до сих пор нет даже избирательного счета.

Самый богатый vs самый бедный

Самым богатым кандидатом в президенты, если верить официальным декларациям о доходах и имуществе, следует считать бизнесмена и лидера “Нашей партии” Ренато Усатого. В его авуарах значится недвижимость в Российской Федерации, оцененная в десятки миллионов российских рублей, автомобиль Rolls Royce Cullinan стоимостью 7,2 миллиона леев, три пары часов Breguet общей стоимостью 250 тысяч евро. Также за последние два года политик выручил за счет продажи своих российских авто более 20 миллионов российских рублей, получил 3,7 миллиона леев в подарок и 23 тысячи леев зарплаты в качестве мэра Бельц.

На другом имущественном полюсе - экс-глава ЛДПМ Тудор Делиу. Он владеет двумя небольшими квартирами общей стоимостью около 360 тысяч леев, гаражом и автомобилем Toyota Avensis 2004 года выпуска. Среди доходов политика за 2018-2019 год значатся только зарплата депутата и главы ЛДПМ, гонорар за преподавательскую деятельность и пенсия.

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