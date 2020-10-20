Европарламент озабочен ходом выполнения договора об ассоциации РМ-ЕС — МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции "принимает во внимание" озабоченность Страсбурга и приветствует поддержку со стороны Европы.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. МИДЕИ выступило с комментарием относительно итогов рассмотрения Отчета о выполнении Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС на заседании Европарламента (ЕП), которое проходит 19-21 октября.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции ценит поощрительные послания, принимает во внимание выраженную озабоченность и приветствует призывы к европейским институтам оказать властям Молдовы поддержку в проведении реформ", — говорится в коммюнике МИДЕИ, опубликованном на официальном вебсайте ведомства.

МИДЕИ отмечает, что в отчете отражены позиции различных политических групп Европарламента. Разработку отчета координировал докладчик Европарламента Драгош Тудораке. Документ был принят Комитетом по иностранным делам ЕП и представлен докладчиком на пленарном заседании 19 октября.

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