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Демократическая партия Молдовы ПДМ

Демпартия созвала исполнительное бюро: кого она поддержит на президентских выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (184)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201020/32094153/filip-rasskazal-kogo-podderzhat-chleny-dempartii-naprezidentskikh-vyborakh.html

Демократы уверены, что долг тех, кто в парламенте — искать компромиссы, у политиков все получится, если они "объединят силы на благо людей".

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Демократическая партия Молдовы не будет поддерживать кого-либо из кандидатов на президентских выборах 1 ноября и рассчитывает, что ее члены и сторонники обладают достаточным опытом и политическим чутьем, чтобы самим сделать осознанный выбор. Об этом на брифинге по итогам заседания исполнительного бюро партии объявил глава ДПМ Павел Филип.

"Наш долг, долг тех, кто в парламенте — искать компромиссы. У нас все получится только если мы объединим силы на благо людей", — говорится в заявлении демократов.

Дмитрий Дьяков.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дьяков: кого поддержит Демпартия на выборах президента Молдовы
Фундаментальные разногласия, наложившиеся на различные геополитические предпочтения, между правыми и левыми разделяли общество еще с времен провозглашения независимости, поэтому, по словам Филипа, Демократическая партия не будет углублять раскол на политической сцене Молдовы.

"Мы уверены, что члены и сторонники Демократической партии проголосуют на этих выборах из таких соображений. Поэтому, мы не считаем нужным указывать коллегам и сторонникам, за кого голосовать. Демпартия объявила, что занимается другой политикой, эта "другая" политика означает диалог и уверенность в интуицию и политический опыт членов нашей команды", — объявил Филип.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. 

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Кто был президентом Молдовы за 29 лет
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Все президенты Молдовы за 29 лет

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (184)

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