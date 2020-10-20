США готовятся прислать в Молдову специалистов по "цветным революциям" - Нарышкин

Важное заявление, которое касается Республики Молдова, прозвучало в Москве: его озвучил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Группа американских специалистов по "цветным революциям" готовится выехать в Молдову в преддверии президентских выборов - об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

"Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его [действующего президента Молдовы Игоря Додона] переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", - сказал Нарышкин, заявление которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.

Он также проинформировал, что есть информация "о подготовке к выезду в Молдову группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами".

Кроме того, Нарышкин сообщил, что связанные с США молдавские общественные организации и СМИ вбрасывают фейки о будущих фальсификациях на выборах, а американские дипломаты ведут переговоры с силовиками.

"Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить "на сторону народа", - сказал он.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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