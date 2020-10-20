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Только рейсовые: в Молдове в день голосования запретят движение автобусов

© CC0 / Pixabay / Athena24
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201020/32097593/tolko-reysovye-v-moldove-v-den-golosovaniya-zapretyat-dvizhenie-avtobusov.html

Во время президентских выборов 1 ноября на всей территории Молдовы будет запрещен организованный подвоз избирателей на участки. Более того, запретят даже движение автобусов, за исключением рейсовых.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия запретила организованный подвоз избирателей на президентских выборах 1 ноября. Более того, в день голосования, движение транспортных средств, которые могут перевозить больше восьми пассажиров, будет запрещено.

Голосование в Варнице.
© Sputnik / Irina Leahova
Озвучена модель фиксации нарушений в Зоне безопасности на выборах президента

Комиссия приняла такое решение на заседании 20 октября. Нововведение предложила представитель кандидата в президенты Майи Санду в Центризбиркоме Олеся Стамате.

Таким образом, согласно решению ЦИК, в воскресенье, 1 ноября, на всей территории Молдовы с 7 до 21:00 будет разрешено движение транспортных средств вместительностью не более 8 человек, за исключением рейсовых автобусов, действующих на основании законодательства Республики Молдова.

Эта мера вводится для того, чтобы предотвратить организованный подвоз избирателей на избирательные участки, с целью повлиять на их выбор.

Также решением ЦИК в день голосования с 7:00 до 21:00, запрещено конкурентам на выборах, а также третьим лицам организовывать подвоз избирателей на избирательные участки в любой форме.

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Тема:
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