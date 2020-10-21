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Ион Чебан и Игорь Додон

Мэр Кишинева ушел в отпуск, чтобы поддержать предвыборную кампанию Додона

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Глава столичной администрации решил присоединиться к команде действующего президента, который баллотируется на выборах 1 ноября.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что уходит в отпуск, чтобы участвовать в предвыборной кампании действующего президента Молдовы Игоря Додона. Об этом градоначальник заявил в видеообращении к кишиневцам, которое записал вместе с действующим главой государства.

"В последнее время появилось немало кривотолков относительно моего участия или неучастия в избирательной кампании, могу я это сделать находясь в должности примара. Хочу быть корректным, поэтому сегодня объявляю, что на неделю ухожу в отпуск и присоединяюсь к команде Игоря Додона, чтобы поддержать его как независимого кандидата на пост главы государства", — написал Чебан в своем телеграм-канале.

В ноябре 2019 года Ион Чебан победил на выборах примара Кишинева, выдвинувшись кандидатом от Партии социалистов (ПСРМ). Игорь Додон временно приостановил членство в ПСРМ и покинул пост председателя партии после победы на президентских выборах в 2016 году.

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Теги:
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