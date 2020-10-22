14:28 22 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.04
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
протест представителей НПО у Посольства Белоруссии

Петер Михалко и Богдан Цырдя обменялись репликами из-за книги об НПО

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
130 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201022/32119592/glava-missii-es-v-moldove-i-deputat-psrm-obmenyalis-replikami.html

Поводом стала книга депутата Партии социалистов, посвященная деятельности НПО в Республике Молдова и их вовлеченности в политическую борьбу.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Глава миссии Европейского союза в Молдове Петер Михалко заявил, что встревожен "грубыми, необоснованными и злонамеренными нападками на гражданское общество и независимые СМИ" в Республике Молдова.

НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям>>>

"Подобные нападки вызывают серьезные сомнения в отношении политической приверженности делу поддержки благоприятной среды, способствующей развитию гражданского общества, что является важной частью выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ", — написал глава миссии ЕС в Молдове в Facebook.

Накануне депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя провел презентацию своей книги "Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПОкратия. Культурные войны".

"Эта книга является тягчайшим преступлением в глазах посла ЕС. Из-за нее мне устроили травлю все НПО и СМИ сети", — заявил Цырдя. — "Каждая мысль и цифра имеет ссылку на финансовые отчеты Сороса, НФД, ЕФД, ЕС а также на отчеты самих НПО. <...> Обращаюсь к завербованным критикам: Остановитесь. Я еще ничего не рассказал, кроме цифр".

Сегодня в пресс-центре Sputnik Молдова Богдан Цырдя провел пресс-конференцию, посвященную выходу своей книги. В ней депутат анализирует деятельность неправительственных организаций страны, финансируемых иностранными структурами и вовлеченных во внутриполитическую борьбу.

Цырдя приводит список конкретных организаций, получающих финансирование из-за рубежа, рассказывает об их задачах и особенностях работы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям
Кто финансирует и контролирует гражданское общество в Молдове
Теги:
Богдан Цырдя, Петер Михалко, НПО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
Пошли в тираж: как печатают бюллетени для выборов президента Молдовы
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу.
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться