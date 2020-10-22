Петер Михалко и Богдан Цырдя обменялись репликами из-за книги об НПО

Поводом стала книга депутата Партии социалистов, посвященная деятельности НПО в Республике Молдова и их вовлеченности в политическую борьбу.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Глава миссии Европейского союза в Молдове Петер Михалко заявил, что встревожен "грубыми, необоснованными и злонамеренными нападками на гражданское общество и независимые СМИ" в Республике Молдова.

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"Подобные нападки вызывают серьезные сомнения в отношении политической приверженности делу поддержки благоприятной среды, способствующей развитию гражданского общества, что является важной частью выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ", — написал глава миссии ЕС в Молдове в Facebook.

Накануне депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя провел презентацию своей книги "Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПОкратия. Культурные войны".

"Эта книга является тягчайшим преступлением в глазах посла ЕС. Из-за нее мне устроили травлю все НПО и СМИ сети", — заявил Цырдя. — "Каждая мысль и цифра имеет ссылку на финансовые отчеты Сороса, НФД, ЕФД, ЕС а также на отчеты самих НПО. <...> Обращаюсь к завербованным критикам: Остановитесь. Я еще ничего не рассказал, кроме цифр".

Сегодня в пресс-центре Sputnik Молдова Богдан Цырдя провел пресс-конференцию, посвященную выходу своей книги. В ней депутат анализирует деятельность неправительственных организаций страны, финансируемых иностранными структурами и вовлеченных во внутриполитическую борьбу.

Цырдя приводит список конкретных организаций, получающих финансирование из-за рубежа, рассказывает об их задачах и особенностях работы.

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