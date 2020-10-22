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Александр Стояногло.

Стояногло: политические проблемы не должны решаться через Генпрокуратуру

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (189)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201022/32122013/stoyanoglo-politicheskie-problemy-ne-dolzhny-reshatsya-cherez-genprokuraturu.html

Генпрокурор заявил, что ведомство не будет инициировать расследование после появления в прессе публикаций с обвинениями в адрес Игоря Додона.

Кишинев, 22 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура не будет реагировать на появившиеся в СМИ публикации с обвинениями в адрес Игоря Додона. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Александр Стояногло.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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"У нас нет информации о том, что господин Додон представил какие-то материалы во время своего президентского срока. В опубликованных (в СМИ) материалах ничего нет", — сказал он.

Стояногло подчеркнул, что Генеральная прокуратура не позволит вовлекать себя в политику, особенно в период выборов.

"Это не означает, что мы не реагируем на нарушения, которые могли быть совершены политиками. Но мы не считаем, что политические проблемы должны решаться через прокуратуру", — добавил непрокурор.

Ранее ряд СМИ опубликовал статьи с обвинениями Игоря Додона в том, что он является проводником "влияния Кремля на молдавских политиков".

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (189)

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Теги:
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