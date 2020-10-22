ПАСЕ отказалась наблюдать за президентскими выборами в Молдове

В то же время в Ассамблее выразили надежду, что избрание главы государства в Молдове пройдет в соответствии с рекомендациями ПАСЕ и Венецианской комиссии.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила Центральную избирательную комиссию Молдовы о том, что аннулирует наблюдательную миссию, которая должна была следить за президентскими выборами 1 ноября.

"Решение было принято с учетом ограничений, введенных многими странами в отношении путешествий в Молдову. Многие члены комитета по наблюдению за президентскими выборами в Молдове, включая его председателя, отозвали свои кандидатуры из-за развития пандемии", — говорится в сообщении ЦИК.

В то же время, европейские чиновники выразили надежду, что президентские выборы в Молдове пройдут в соответствии с рекомендациями ПАСЕ и Венецианской комиссии, озвученными во время предыдущих миссий.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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