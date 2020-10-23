Ветераны-силовики: в Молдове существует угроза "цветной революции"

В Молдове, вслед за Киргизией и Белоруссией, после президентских выборов может прокатиться волна беспорядков. Такого мнения придерживаются ветераны силовых структур.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Ветераны молдавских силовых структур всерьез обеспокоены возможной дестабилизацией общественно-политической ситуации в Молдове после президентских выборов 1 ноября. По мнению бывших сотрудников силовых структур, деструктивные силы под покровительством США могут спровоцировать вслед за Белоруссией и Киргизией волну массовых беспорядков в Молдове. Об этом Sputnik Молдова рассказали лидер движения "Спасем Молдову", экс-глава контрразведки Службы информации и безопасности Ион Маху и руководитель Профсоюза сотрудников силовых органов Республики Молдова Юрий Чофу.

По мнению Юрия Чофу, Молдова может стать следующей страной после Белоруссии и Киргизии, где произойдет дестабилизация.

"За всеми этими событиями стоит один организатор — американцы. На Западе ясно дали понять, если не победит Майя, значит выборы в Молдове сфальсифицированы. Все идет к этому. У американцев программа цветных революций откатана, отработана", — говорит Чофу.

Бывший глава контрразведки СИБ Ион Маху также считает, что в случае победы неблагоприятного для запада кандидата, страну могут ждать беспорядки.

"Учитывая методы работы западных спецслужб, самый выгодный момент для провокаций и цветных революций — это выборы. Парламентские и президентские. Они готовятся, имеют для этого запас времени", — рассказывает Маху.

По словам Маху, в действия по дестабилизации ситуации могут быть вовлечены оппозиционные кандидаты и неправительственные организации, финансируемые западом.

"Внешняя разведка России просто так заявлений делать не будет. Значит все серьезно. Но не Нарышкин должен отстаивать интересы Молдовы. Должна появиться реакция молдавских силовых структур", — говорит Маху. © Sputnik / Sergey Guneev США готовятся прислать в Молдову специалистов по "цветным революциям" - Нарышкин

По словам бывшего начальника контрразведки СИБ, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, СИБ должны четко заявить, откуда исходят угрозы, предупредить и готовится к различным сценариям.

Отметим, накануне движение "Спасем Молдову" и Профсоюз сотрудников силовых органов Республики Молдова выступили с открытыми обращениями об опасности дестабилизации политической обстановки в Молдове после президентских выборов 1 ноября.

"Мы обращаемся ко всем жителям Республики Молдова проявить бдительность и не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые заинтересованы в повторении украинских, киргизских, белорусских беспорядков и "майданов" в нашей республике", — говорится в обращении "Спасем Молдову" опубликованном 19 октября.

Организация также призвала посольство США "внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию и возможные негативные последствия" для развития молдавско-американских отношений.

Профсоюз сотрудников силовых органов Республики Молдова выразил обеспокоенность появившейся в СМИ информацией о возможном прибытии в Молдову "группы американских специалистов по "цветным революциям", а также о том, что "дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на сторону народа".

"Мы хотим сообщить западным организациям и лидерам, которые строят деструктивные планы по отношению к Республике Молдова, что в случае необходимости патриотические силы республики сделают всё возможное для защиты государства и сохранения его суверенитета",- говорится в обращении профсоюза.

Напомним, 21 октября, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что группа американских специалистов по "цветным революциям" готовится выехать в Молдову в преддверии президентских выборов. Также, по словам главы СВР, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций с требованием аннулирования итогов голосования на случай переизбрания действующего президента Молдовы Игоря Додона.

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