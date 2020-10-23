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Полицейские досматривают автомобиль во время комендантского часа в Париже.

Выборы президента Молдовы: что нужно знать тем, кто будет голосовать во Франции

© Sputnik / Dominique Boutin
Политика
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Sputnik Молдова
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Для этого контингента молдавских избирателей выпустили рекомендации в связи с тем, что в некоторых городах страны их пребывания введен комендантский час, который ограничивает передвижение в определенные промежутки времени.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Нашим согражданам, находящимся во Франции, рекомендуется в день выборов президента Молдовы 1 ноября организовать поездку на участок для голосования с расчетом того, что они должны успеть вернуться домой не позже 21.00. Такую инструкцию выпустило посольство республики в Париже в связи с тем, что на территории нескольких департаментов, в частности и тех, где будут открыты избирательные участки, уже неделю действует комендантский час.

"Французское правительство ввело ограничения движения с 21:00 до 06:00. В этой связи избирателям рекомендуется организовать поездку на участок с возможностью вернуться домой к 21:00, чтобы соблюсти меры, предписанные французскими властями", - пояснили в посольстве.

На президентских выборах 1 ноября во Франции откроется восемь избирательных участков: два – в Париже и по одному - в Монтре, Вильнев-Сен-Жорж, Страсбурге, Бордо, Лионе и Ницце.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы: что важно знать, перед тем как пойти голосовать

Молдавские избиратели смогут проголосовать при наличии паспорта гражданина Республики Молдова, в том числе с истекшим сроком действия, либо удостоверения личности с сопроводительной картой (только действительное).

"Поскольку здоровье избирателей, сотрудников избирательной комиссии, наблюдателей является приоритетом в контексте пандемии COVID-19, были приняты меры предосторожности", - пояснили в диппредставительстве.

Сотрудники избирательных комиссий, наблюдатели и те, кто пришел голосовать, должны будут выдерживать дистанцию в 1,5 метра. Также среди требований - правильное ношение маски, когда ею прикрыт и рот, и нос. Каждому голосующему необходимо будет иметь при себе, кроме документа, также ручку, которой он распишется в избирательном списке.

Количество избирателей, которые получат одновременный доступ в помещение для голосования, будет соответствовать числу кабинок на участке.

Все избирательные участки планируется дезинфицировать каждые два-три часа.

Комендантский час действует во Франции с 17 октября. На фоне второй волны эпидемии коронавируса он введен в Париже, Лилле, Гренобле, Лионе, Марселе, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, Тулузе (все они входят в "зону максимальной опасности" по COVID-19).

С 21.00 (22.00 по кишиневскому времени) до 06.00 (07.00 по Кишиневу) гражданам запрещено выходить из дома. За нарушение запрета предусмотрен штраф.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жук: отложат ли в Молдове президентские выборы из-за угрозы COVID-19

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование>>>

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Теги:
Франция, голосвание, выборы президента РМ


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