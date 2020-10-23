Pro Moldova лишилась одного депутата: кто объявил об уходе

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Депутат Сергей Сырбу объявил о выходе из парламентской группы Pro Moldova. Об этом политик сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня выхожу из парламентской группы Pro Moldova. Продолжу сотрудничество, но в качестве неприсоединившегося депутата", - отметил Сырбу.

По его словам, причины ухода носят как личный, так и профессиональный характер, однако "сейчас это имеет меньшее значение".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova