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Здание парламента.

Pro Moldova лишилась одного депутата: кто объявил об уходе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (240)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201023/32139679/pro-moldova-shilis-odnogo-deputata-kto-obyavil-ob-ukhode.html

Парламентарий пояснил причины, руководствуясь которыми он решил покинуть группу под руководством Андриана Канду.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Депутат Сергей Сырбу объявил о выходе из парламентской группы Pro Moldova. Об этом политик сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня выхожу из парламентской группы Pro Moldova. Продолжу сотрудничество, но в качестве неприсоединившегося депутата", - отметил Сырбу.

По его словам, причины ухода носят как личный, так и профессиональный характер, однако "сейчас это имеет меньшее значение".

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (240)

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