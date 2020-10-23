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Заседание Парламента. Архивное фото.

Исход депутатов из парламентской группы Pro Modova: что происходит

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (240)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201023/32140200/iskhod-deputatov-parlamentskoy-gruppy-pro-modova-chto-proiskhodit.html

Пятница стала днем потерь для парламентской группы Pro Moldova - один за другим ее покидают члены, которые объявили, что стали независимыми законодателями.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Первым о выходе из парламентской группы Pro Moldova объявил депутат Сергей Сырбу.

Sîrbu Sergiu
© Photo : Facebook / Sîrbu Sergiu
 Сергей Сырбу.

Не прошло и часа, как его примеру последовал Григорий Репещук. Об этом политик сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

"Выступаю с важным объявлением и заявляю, что решил покинуть парламентскую группу Pro Moldova. Продолжу работать как независимый депутат", - отметил Репещук.

Причины этого решения законодатель не уточнил.

Grigore Repesciuc
© Photo : Facebook / Grigore Repesciuc
Григорий Репещук.

Буквально через несколько минут об аналогичном решении объявила еще одна представительница Pro Moldova Элеонора Граур. 

Eleonora Graur
© Photo : Facebook / Eleonora Graur
Элеонора Граур.

"Сегодня выхожу из парламентской группы Pro Moldova. Решила представлять и дальше интересы граждан, но в качестве независимого депутата", - написала она в соцсетях.

По ее словам, причин для этого решения много. "Не думаю, что их надо перечислять. Сожалею, что заложником этой неловкой ситуации стал господин Андриан Канду, талантливый политик, который искренне хочет построить европейскую и современную партию, но не все зависит от него...", - сказала Граур.

Депутаты Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич, объявившие 19 февраля о выходе из Демократической партии Молдовы, уже на следующий день заявили о создании новой политической группы в парламенте республики Pro Moldova. Затем к ним присоединились еще несколько демократов-перебежчиков.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (240)

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