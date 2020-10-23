Исход депутатов из парламентской группы Pro Modova: что происходит

Пятница стала днем потерь для парламентской группы Pro Moldova - один за другим ее покидают члены, которые объявили, что стали независимыми законодателями.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Первым о выходе из парламентской группы Pro Moldova объявил депутат Сергей Сырбу.

Не прошло и часа, как его примеру последовал Григорий Репещук. Об этом политик сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

"Выступаю с важным объявлением и заявляю, что решил покинуть парламентскую группу Pro Moldova. Продолжу работать как независимый депутат", - отметил Репещук.

Причины этого решения законодатель не уточнил.

Буквально через несколько минут об аналогичном решении объявила еще одна представительница Pro Moldova Элеонора Граур.

"Сегодня выхожу из парламентской группы Pro Moldova. Решила представлять и дальше интересы граждан, но в качестве независимого депутата", - написала она в соцсетях.

По ее словам, причин для этого решения много. "Не думаю, что их надо перечислять. Сожалею, что заложником этой неловкой ситуации стал господин Андриан Канду, талантливый политик, который искренне хочет построить европейскую и современную партию, но не все зависит от него...", - сказала Граур.

Депутаты Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григорий Репещук и Корнелиу Падневич, объявившие 19 февраля о выходе из Демократической партии Молдовы, уже на следующий день заявили о создании новой политической группы в парламенте республики Pro Moldova. Затем к ним присоединились еще несколько демократов-перебежчиков.

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