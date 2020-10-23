Почему в Молдову не едут наблюдатели ПАСЕ: ответы экспертов

В аннулирование мониторинговой миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, помимо формальной причины, на которую сослались в Страсбурге, можно усмотреть и другие.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Отсутствие наблюдательной миссии ПАСЕ на президентских выборах в Молдове 1 ноября не окажет существенного влияния на избирательный процесс, но может означать, что таким образом Ассамблея пытается оставить для себя наибольшее пространство для политических маневров по итогам выборов в республике.

Такого мнения придерживаются опрошенные Sputnik Молдова эксперты.

По мнению доктора хабилитат политологии Виктора Жука есть две реальные причины, по которым президентские выборы 1 ноября пройдут без участия наблюдателей ПАСЕ.

"Первая - коронавирус. Мы знаем, что "красный код" повсюду, тем более в самой ПАСЕ много заболевших. Второе - это сигнал властям Молдовы о том, что необходимо придерживаться fair play (англ. - честная игра), чтобы выборы были честными и демократическими. Потому что есть вопросы, связанные с использованием админресурса и влиянием извне. Не думаю, что дойдет до цветной революции, но кое-какие опасения есть", - говорит Жук.

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что таким образом ПАСЕ, возможно, хочет оставить для себя дополнительное поле для маневра.

"У них есть очень серьезный мотив - коронавирус, с другой стороны если бы они очень пожелали, то приехали бы. Кажется, они хотят сделать отчет со слов других. Например, ОБСЕ и местных экспертов, что пока что не указывает на их настроения и замысел. Кажется, они благодаря этому хотят оставить пространство для маневра",- считает аналитик.

Эксперты считают, что отсутствие наблюдателей ПАСЕ не будет иметь серьезных последствий для избирательного процесса.

"Наблюдатели партий и местных организаций намного эффективней. Обычно эти миссии служат дополнительным инструментом давления на власть, но сейчас, кажется, нет повода для опасений. Власти хотят чистые выборы", - говорит Чуря.

С ним согласен и Виктор Жук: "Никаким образом это не повлияет на выборы. ПАСЕ будет сотрудничать с ОБСЕ и другими организациями. Внешний фактор не особенно влияет на выборы. В Молдове будет достаточно наблюдателей".

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила Центральную избирательную комиссию Молдовы о том, что аннулирует наблюдательную миссию, которая должна была следить за президентскими выборами 1 ноября. Решение в Совете Европы объяснили ограничениями, введенными во многих странах в отношении путешествий в Молдову. Многие члены комитета по наблюдению за президентскими выборами в Молдове, включая его председателя, отозвали свои кандидатуры из-за развития пандемии.

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