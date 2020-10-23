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Госдума РФ, архивное фото.

Российские парламентарии готовы оказать помощь гражданам РФ в Приднестровье

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201023/32142689/rossiyskie-parlamentarii-gotovy-okazat-pomosch-grazhdanam-rf-v-pridnestrove.html

Законодатели России и Приднестровья приняли в режиме видеоконференции резолюцию, которая после проработки станет основой для продолжения сотрудничества.

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik. Россия поможет своим гражданам и соотечественникам, живущим в Левобережье Днестра. Об этом сообщили российский парламентарии на онлайн-встрече с коллегами из приднестровского парламента.

"Для нас важно все то, что происходит с нашими соотечественниками. После последней нашей встречи мы максимально постарались отработать все ваши пожелания и предложения", – отметил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Российские депутаты подчеркнули: обозначенные проблемы обязательно будут проработаны. А принятая резолюция будет дополнена и направлена в российские министерства и ведомства различного уровня.

Среди основных вопросов, которые были подняты на онлайн-конференции, помощь медицинского характера – тесты на COVID-19, различные препараты, механизм упрощенного принятия в российское гражданство, выплата единовременной помощи приднестровским ветеранам Великой Отечественной войны, а также поддержка аграрной отрасли, в частности - восстановление мелиоративного комплекса Приднестровья.

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Теги:
сотрудничество, парламентарии, Приднестровье


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