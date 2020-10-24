12:41 24 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Здание ООН в Нью-Йорке.

Гречаная: День ООН мы отмечаем с озабоченностью и надеждой

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201024/32147940/grechanaya-den-oon-my-otmechaem-s-ozabochennostyu-i-nadezhdoy.html

В субботу, 24 октября, во всем мире отмечается 75-я годовщина создания Организации объединенных наций.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная поблагодарила Организацию объединенных наций и Всемирную организацию здравоохранения за поддержку Молдовы в борьбе с пандемией. В своем поздравительном послании в честь годовщины создания ООН Гречаная заявила, что борьба с  COVID-19 стала приоритетным вопросом в повестке дня.

"Мы благодарны ООН, в частности, Всемирной организации здравоохранения, за поддержку Республики Молдова в борьбе с пандемией и за огромную работу, проделанную во всем мире", - пишет Гречаная.

Спикер молдавского парламента выразила солидарность с миллионами жителей планеты, переболевших коронавирусом.

"Пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть нашу признательность за прекрасное партнерство между парламентом Республики Молдова и агентствами ООН и выразить нашу готовность продолжать работать вместе во имя мира и безопасности людей", - подытожила спикер.

День ООН, начиная с 1948 года, отмечается в честь даты, когда вступил в силу Устав организации. В 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам придать празднику статус государственного.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Премьер Кику обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ООН и ВОЗ
Инициатива: создание глобального фонда ООН для борьбы с коронавирусом
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Видео - Как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться