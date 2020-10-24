Гречаная: День ООН мы отмечаем с озабоченностью и надеждой

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная поблагодарила Организацию объединенных наций и Всемирную организацию здравоохранения за поддержку Молдовы в борьбе с пандемией. В своем поздравительном послании в честь годовщины создания ООН Гречаная заявила, что борьба с COVID-19 стала приоритетным вопросом в повестке дня.
"Мы благодарны ООН, в частности, Всемирной организации здравоохранения, за поддержку Республики Молдова в борьбе с пандемией и за огромную работу, проделанную во всем мире", - пишет Гречаная.
Спикер молдавского парламента выразила солидарность с миллионами жителей планеты, переболевших коронавирусом.
"Пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть нашу признательность за прекрасное партнерство между парламентом Республики Молдова и агентствами ООН и выразить нашу готовность продолжать работать вместе во имя мира и безопасности людей", - подытожила спикер.
День ООН, начиная с 1948 года, отмечается в честь даты, когда вступил в силу Устав организации. В 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам придать празднику статус государственного.
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