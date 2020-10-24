Экс-премьер Молдовы баллотируется в сенат Румынии

Юрие Лянкэ не первый раз намеревается попытать счастья в румынской политике. Он уже баллотировался в Румынии на выборах в Европарламент.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ баллотируется в Румынии на пост сенатора от партии Pro România, возглавляемой бывшим премьером страны Виктором Понта. Решение избирательных органов Румынии о регистрации Лянкэ в качестве кандидата опубликовано на сайте префектуры Ясского уезда.

Помимо бывшего премьера Молдовы, на должность сенатора претендуют еще 6 кандидатов. Один из них - бывший депутат парламента Молдовы Ион Хадыркэ.

Юрие Лянкэ –молдавский политик, премьер-министр Республики Молдова с 30 мая 2013 года по 10 декабря 2014 года, был членом Либерально-демократической партии Молдовы.

Он вышел из ЛДПМ в 2015 году и основал Европейскую народную партию Молдовы (ЕНП). В 2019 году ЕНП подписала договор о сотрудничестве с партией Pro România во главе с Виктором Понта, и Лянкэ по спискам этой партии баллотировался, впрочем безуспшно, на выборах в Европейский парламент. В том же году Лянкэ объявил об уходе с поста руководителя Европейской народной партии.

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