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Ренато Усатый Игорь Додон. Архивное фото.

Усатый пришел на предвыборную встречу Додона в Фалештах

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (199)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201025/32155691/usatyy-prishel-na-predvybornuyu-vstrechu-dodona-v-faleshtakh.html

Кандидаты в президенты Ренато Усатый и Игорь Додон встретились во время предвыборной встречи Додона в Фалештах. Что из этого вышло?

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Кандидат в президенты от "Нашей партии" Ренато Усатый 25 октября приехал в Фалешты на встречу другого кандидата в президенты и действующего главы государства Игоря Додона с избирателями.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В онлайн-трансляции на Facebook Усатый пояснил, что собирался задать несколько вопросов конкуренту. Додон, в свою очередь обвинил своего визави в организации провокации.

В трансляции на своей странице в Facebook Усатый уточнил: появившись в своем родном городе на встрече Додона с его жителями, он рассчитывает устроить с ним предвыборные дебаты.

"Я узнал что в Фалешты приезжает Игорь Додон, и я пришел задать ему ряд вопросов, которые очень интересуют граждан", — сказал он.

После появления Додона в зале, где должна была проходить встреча, между сторонниками Усатого и Додона завязалась перепалка, едва не перешедшая в потасовку.

"Дорогие друзья, вы все пришли на мою встречу. Мы все живем в единой стране. Такие встречи могут проводить все, зачем этот бардак устраивать? Представьте, что такие люди окажутся у власти, что будет?", - обратился к присутствующим Додон и вскоре покинул зал.

После того, как действующий президент вышел из зала, Усатый пообещал в своем лайве, что будет приезжать и на другие встречи Додона.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (199)

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