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Игорь Додон. Архивное фото.

Додон об инциденте в Фалештах: несмотря на провокации, нам удалось пообщаться с жителями

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (199)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201025/32156414/dodon-ob-intsidente-v-faleshtakh-nesmotrya-na-provokatsii-nam-udalos-poobschatsya-s-zhitelyami.html

Сегодня утром Ренато Усатый посетил предвыборное мероприятие Игоря Додона в Фалештах. Встреча кандидатов закончилась скандалом.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Кандидату в президенты и действующему главе государства все-таки удалось пообщаться в воскресенье, 25 октября, с жителями города Фалешты. Об этом Игорь Додон сообщил в своем Facebook. 

"Сегодня мы на севере Молдовы. Первый пункт назначения - город Фалешты. Несмотря ни на какие провокации, нам удалось пообщаться с жителями райцентра. Спасибо людям за поддержку! Мы их не разочаруем!", - написал он в соцсети.

Ренато Усатый Игорь Додон. Архивное фото.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Усатый пришел на предвыборную встречу Додона в Фалештах
Напомним, кандидат в президенты от "Нашей партии" Ренато Усатый 25 октября приехал в Фалешты на встречу своего конкурента с избирателями, заявив, что собирался задать несколько вопросов конкуренту. Додон, в свою очередь, обвинил председателя формирования "Наша партия" в организации провокации.

В зале, где должна была состояться встреча, между сторонниками Усатого и Додона завязалась перепалка, едва не перешедшая в потасовку.

Igor Dodon la întâlnirea cu alegătorii din or. Fălești
© Photo : Miroslav Rotari
Момент инцидента.

После того, как действующий президент вышел из зала, Усатый пообещал в своем лайве, что будет приезжать и на другие встречи Додона.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (199)

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