Додон об инциденте в Фалештах: несмотря на провокации, нам удалось пообщаться с жителями

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Кандидату в президенты и действующему главе государства все-таки удалось пообщаться в воскресенье, 25 октября, с жителями города Фалешты. Об этом Игорь Додон сообщил в своем Facebook.
"Сегодня мы на севере Молдовы. Первый пункт назначения - город Фалешты. Несмотря ни на какие провокации, нам удалось пообщаться с жителями райцентра. Спасибо людям за поддержку! Мы их не разочаруем!", - написал он в соцсети.
В зале, где должна была состояться встреча, между сторонниками Усатого и Додона завязалась перепалка, едва не перешедшая в потасовку.
После того, как действующий президент вышел из зала, Усатый пообещал в своем лайве, что будет приезжать и на другие встречи Додона.
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