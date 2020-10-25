Додон об инциденте в Фалештах: несмотря на провокации, нам удалось пообщаться с жителями

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Кандидату в президенты и действующему главе государства все-таки удалось пообщаться в воскресенье, 25 октября, с жителями города Фалешты. Об этом Игорь Додон сообщил в своем Facebook.

"Сегодня мы на севере Молдовы. Первый пункт назначения - город Фалешты. Несмотря ни на какие провокации, нам удалось пообщаться с жителями райцентра. Спасибо людям за поддержку! Мы их не разочаруем!", - написал он в соцсети.

Напомним, кандидат в президенты от "Нашей партии" Ренато Усатый 25 октября приехал в Фалешты на встречу своего конкурента с избирателями, заявив, что собирался задать несколько вопросов конкуренту. Додон, в свою очередь, обвинил председателя формирования "Наша партия" в организации провокации.

В зале, где должна была состояться встреча, между сторонниками Усатого и Додона завязалась перепалка, едва не перешедшая в потасовку.

© Photo : Miroslav Rotari Момент инцидента.

После того, как действующий президент вышел из зала, Усатый пообещал в своем лайве, что будет приезжать и на другие встречи Додона.

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