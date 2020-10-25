Более 650 учебных заведений закроют после президентских выборов

Педагоги и учащиеся всех этих образовательных учреждений будут на "удаленке" в понедельник, 2 октября.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Более 650 учебных заведений, в которых во время президентских выборов будут работать избирательные участки, не откроют свои двери на следующий день после выборов.

Центральная избирательная комиссия направила в Министерство образования, культуры и исследований документ со списком этих образовательных учреждений.

В школах оборудуют 654 из 2143 участков для голосования.

Все эти учреждения будут закрыты на следующий день после выборов для дезинфекции помещений. Учебный процесс будет проходить дистанционно.

Большинство "школьных" участков - 196 - откроются в Кишиневе, 47 - в Бельцах.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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