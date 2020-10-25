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Пустой класс в школе.

Более 650 учебных заведений закроют после президентских выборов

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201025/32158140/bolee-650-uchebnykh-zavedeniy-zakroyut-posle-prezidentskikh-vyborov.html

Педагоги и учащиеся всех этих образовательных учреждений будут на "удаленке" в понедельник, 2 октября.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Более 650 учебных заведений, в которых во время президентских выборов будут работать избирательные участки, не откроют свои двери на следующий день после выборов.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы: что важно знать, перед тем как пойти голосовать

Центральная избирательная комиссия направила в Министерство образования, культуры и исследований документ со списком этих образовательных учреждений.

В школах оборудуют 654 из 2143 участков для голосования.

Все эти учреждения будут закрыты на следующий день после выборов для дезинфекции помещений. Учебный процесс будет проходить дистанционно.

Большинство "школьных" участков - 196  - откроются в Кишиневе, 47 - в Бельцах. 

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
В ЦИК рассказали, как будут идентифицировать людей в масках во время выборов

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Теги:
выборы молдова


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