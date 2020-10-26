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Выборы в парламент Молдовы 2019

Новый соцопрос: сколько голосов наберут Игорь Додон и Майя Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (203)
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Sputnik Молдова
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Опубликован, видимо, последний социологический опрос перед президентскими выборами, которые состоятся 1 ноября.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В первом туре президентских ваборов будет лидировать Игорь Додон - по данным соцопроса "Избирательный барометр 2020", который провела компания Date Inteligente (iData).

Резиденция президента Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Из определившихся избирателей за Додона готовы отдать голоса 36,5 процента опрошенных. На втором месте, среди определившихся, — Майя Санду с 30 процентами.

На третьем месте — Ренато Усатый, он набрал 14 процентов. По прогнозам социологов, Виолетта Иванова получает 11,2 процента, а лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе – 4,1 процента. За униониста Октавиана Цыку готовы голосовать 2,3 процента, а за Дорина Киртоакэ — 1,3 процента. Кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу наберет меньше 1%.

Предыдущий опрос этой компании (начало октября) отдавал Игорю Додону 38,2 процента голосов избирателей в первом туре, а Майе Санду — 29,7 процента.

Согласно законодательству, последний день, когда можно публиковать опросы, — 27 октября.

Исследование проводилось с 14 по 24 октября среди 1231 респондента.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (203)

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Теги:
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