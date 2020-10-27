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Голосование в Кишиневе, архивное фото

За выборами президента Молдовы будут следить более двух тысяч наблюдателей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (204)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201027/32174290/za-vyborami-prezidenta-moldovy-budut-sledit-bolee-dvukh-tysyach-nablyudateley.html

У наблюдателей будет доступ ко всей информации, связанной с выборами, и они смогут присутствовать при всех избирательных процедурах.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. За выборами президента Республики Молдова 1 ноября будут следить 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Для избирательных участков на территории страны окружные избирательные советы аккредитовали по одному наблюдателю от конкурентов на выборах на избирательный участок.

Заседание ПАСЕ.
© Sputnik / Доминик Бутен
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"77 наблюдателей от неправительственных организаций и дипломатических миссий и 156 наблюдателей от конкурентов на выборах были аккредитованы на избирательных участках, открытых за рубежом", - говорится в сообщении ЦИК. 

Центризбирком предупреждает, что наблюдатели не входят в состав избирательных органов, и их деятельность финансируется не ЦИК, а субъектами, запросившими их аккредитацию.

Наблюдатели имеют право присутствовать на всех избирательных операциях, всех собраниях избирательных структур, информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях, но не имеют права вмешиваться в избирательный процесс. У них есть доступ ко всей избирательной информации, к спискам избирателей, к протоколам, составленным избирательными органами.

Наблюдатели также могут вести фото- и видеосъемку, уведомив председателя избирательного органа и не подвергая опасности тайну и безопасность голосования.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (204)

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