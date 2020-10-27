Приднестровье приглашает на выборы международных наблюдателей

Единый день голосования, когда будут выбирать в законодательные собрания разных уровней, а также глав Советов администраций сел и поселков, состоится в регионе 29 ноября.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Приднестровья подготовила приглашения международным наблюдателям на участие в Едином дне голосования, на котором будут проходить выборы в законодательные собрания разных уровней, а также на должности глав Советов администраций сел и поселков. Как сообщили в ЦИКе, это делается для подтверждения транспарентности и демократичности выборов.

"Центризбирком и Верховный Совет (парламент – прим. авт.) приглашают международных наблюдателей, в том числе из Федерального собрания Российской Федерации. И надеемся, что будет возможность им пересечь границы и приехать", - сказала корреспонденту Sputnik глава ЦИК Елена Городецкая.

По ее словам, пока у Центризбиркома есть осторожный оптимизм по поводу того, что международные наблюдатели смогут прибыть на выборы, и решаться этот вопрос будет по мере поступления проблем.

Единый день голосования состоится 29 ноября. До выборов осталось 32 дня.

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