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Выборы в Приднестровье

Приднестровье приглашает на выборы международных наблюдателей

© Sputnik / Ляхова Ирина
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201027/32186084/pridnestrove-priglashaet-na-vybory-mezhdunarodnykh-nablyudateley.html

Единый день голосования, когда будут выбирать в законодательные собрания разных уровней, а также глав Советов администраций сел и поселков, состоится в регионе 29 ноября.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Приднестровья подготовила приглашения международным наблюдателям на участие в Едином дне голосования, на котором будут проходить выборы в законодательные собрания разных уровней, а также на должности глав Советов администраций сел и поселков. Как сообщили в ЦИКе, это делается для подтверждения транспарентности и демократичности выборов.

Голосование в Варнице. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
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"Центризбирком и Верховный Совет (парламент – прим. авт.) приглашают международных наблюдателей, в том числе из Федерального собрания Российской Федерации. И надеемся, что будет возможность им пересечь границы и приехать", - сказала корреспонденту Sputnik глава ЦИК Елена Городецкая.

По ее словам, пока у Центризбиркома есть осторожный оптимизм по поводу того, что международные наблюдатели смогут прибыть на выборы, и решаться этот вопрос будет по мере поступления проблем.

Единый день голосования состоится 29 ноября. До выборов осталось 32 дня.

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Теги:
наблюдатели, выборы, Приднестровье


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