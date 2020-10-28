Почему прозападные политики на выборах заговорили на русском языке

Русскоязычное население Молдовы "интегрировалось в общество" много веков назад, но политики этого никак не могут усвоить.

О том, сколько русскоязычных избирателей участвуют в выборах в Молдове, косвенно можно судить по числу бюллетеней на русском языке, которые заказывает Центральная избирательная комиссия. На президентских выборах в 2020 году их напечатано 765 397 из почти трех миллионов.

Это с запасом, но дает общее представление о масштабе. Однако на эту огромную массу избирателей "проевропейские" политики обращают мало внимания и разговаривать с ними не любят. Этот сегмент электората в прозападном политическом секторе считается "чужим", его завоевание дается трудно и весомых результатов не приносит.

А почему такое невнимание? А может быть, вы предлагаете дельные вещи, которые всем интересны? В конце концов, интересы общие у всех граждан, на каком бы языке в многонациональной Молдове мы не говорили — борьба с бедностью, образование, развитие экономики, судьбы страны.

"Вот именно", — говорят нам политики в преддверии каждых выборов. Судьбы страны общие, а потому голосуйте за меня. Именно так, например, предлагает поступить кандидат в президенты Майя Санду, которая записала агитационный ролик на русском языке. "У нас у всех общий интерес", — обращается она к избирателям.

Трудно поверить, что интерес — "общий". Потому что все остальное время, годами, огромную массу избирателей элегантно вытесняли из сферы общенациональных интересов, в сторону "национальных меньшинств" и "этнических групп".

По крайней мере, именно так было при правительствах, к которым Санду имела прямое отношение. Русский язык был исключен как обязательный из Кодекса об образовании и из школьной программы. Принимались и решения, которые подрывают статус русского языка как языка межнационального общения.

То есть, никакой консолидации, сплошное отторжение. Но как только выборы — тут, значит, сразу про общие судьбы родины.

Тут надо всю систему менять

Проблема в том, что эти судьбы прозападные политики понимают иначе, чем огромное число жителей сел и городов Молдовы. И эта разница — глобальная, стратегическая. На уровне концепций.

В одной из телепередач та же Майя Санду заявила, что русский был исключен как обязательный предмет из школьной программы, потому что "нужно было дать выбор, и мы этот выбор дали" — фактически приравняв русский язык к иностранному. Говорила она и о том, что русскоязычным так будет легче "интегрироваться" в общество — вполне убежденно говорила.

Это и есть —разница концепций. В понимании прозападных политиков русскоязычные — это "меньшинство", которое должно "интегрироваться в общество". А сейчас оно, получается, не интегрировано, на манер ближневосточных беженцев в Европе. И русский язык, в такой парадигме — это один из языков меньшинства. Который, конечно, необходимо уважать, в духе европейских политик. Посещать, там, этнические праздники с распеванием песен в народных костюмах под аккомпанемент этнических инструментов. Но не более того.

Простите, но это же бред. Хотел бы напомнить, что русскоязычные в Молдове — не "пришлые", не "чуждые" и не нуждаются ни в какой "интеграции". Эта интеграция уже давно произошла, много веков назад.

Реальный общий интерес у народа Молдовы, действительно, сложился. Ведь русскоязычные в Молдове — местные, коренные, как и молдаване, и гагаузы, и украинцы, и болгары, и еще десятки национальностей. На нашей земле многие народы и многие языки живут рядом, и жили так столетиями. И русский язык естественным образом стал связующим звеном между людьми в многонациональной Молдове. (Кстати, слово "многонациональная" в приложении к Молдове прозападные политики тоже не произносят — никогда).

Но эту концепцию ни Майя Санду, ни прочие кандидаты, ратующие за интеграцию в ЕС, никогда не понимали. Их взгляды в отношении иных языков и иных национальностей Молдовы —диаметрально иные. И часто описываются популярной в Румынии формулой: "Un singur popor, două țări" ("Один народ, две страны").

Вслух об этом они не говорят, особенно во время выборов. Но концепцию — ее ведь не спрячешь.

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