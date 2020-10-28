Додон рассказал о шансах на победу и возможности протестной волны после выборов

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в интервью российскому изданию о своих шансах на победу на выборах главы государства, о вероятности протестной волны после выборов, о том, могут ли ввести в стране ограничения из-за пандемии коронавируса нового типа, а также о положении российских СМИ в республике.

О шансах на победу

Додон прокомментировал свои шансы на победу в первом туре на выборах президента.

"Что касается вероятности победы в первом туре — такая вероятность есть. Все будет зависеть от того, какой выход будет на голосование. Явка должна быть не менее одной трети граждан с правом голоса. Это около 1,1 миллиона человек. С учетом того, что четыре года назад в первом туре я получил 680 тысяч голосов, и мы считаем, что не потеряли существенно наш электорат, позиции на нашем поле, при явке 1,2–1,3 миллиона у нас есть реальный шанс, для того чтобы победить в первом туре", - сказал он в интервью изданию РБК.

О возможности протестах после выборов

Президент отметил, что его политические "оппоненты, понимая, что, скорее всего, проиграют эти выборы", уже сделали очень много заявлений о якобы фальсификации выборов.

"Понятно, они пытаются оправдать то, что не смогут победить. Но на сегодняшний день какого-то большого протестного потенциала в Молдове нет… Я не верю в дестабилизацию ситуации либо в так называемые майданы без помощи из-за рубежа. Мы понимаем, что основные геополитические игроки в этой зоне — это Россия, ЕС и США. Я не вижу интереса для России и Евросоюза дестабилизировать ситуацию в Молдове ", - отметил Додон.

Для этого, как считает президент, поводов тоже не будет. "Что касается Соединенных Штатов, у нас хороший диалог с ними, мы часто общаемся. У них тоже у самих выборы. Поэтому я надеюсь, что для них тоже нет таких задач. Во всяком случае, и мне, и нашим коллегам из правительства и из разных спецслужб они давали заверения, что у них таких планов нет. Но мы на всякий пожарный, конечно, готовимся", - сказал Додон.

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Он отметил, что отслеживается все, что происходит в СМИ, все, что касается НПО, а также то, кто въезжает в страну.

"Потому что понимаем, что провокаторы могут быть и извне. Мы видели в разных странах, как это происходило. Наши органы, которые должны обеспечить порядок, — я имею в виду МВД и другие — они готовы, они рассматривают и разрабатывают разные сценарии. Поэтому, даже если будут попытки какой-то дестабилизации, я думаю, что мы справимся. Но большого потенциала мы пока не видим", - отметил глава государства.

О российском кредите и взвешенной внешней политике

Глава государства надеется, что в ближайшее время Москва и Кишинев подпишут соглашение о предоставлении Молдове кредита в 200 миллионов евро.

"Мы договорились с Российской Федерацией в начале этого года о кредите в 200 миллионов евро, и мы надеемся, что в ближайшее время подпишем соглашение и получим этот заем для поддержки нашей экономики", - отметил президент.

Он обратил внимание, что от МВФ Молдова тоже получила кредит в этом году для поддержки экономики.

По его словам, взвешенная внешняя политика и прагматичность дают конкретные результаты.

"Но Российская Федерация была всегда рядом и помогала", - подчеркнул Додон.

Российские СМИ в Молдове

Отдельно глава республики остановился на законе, который ограничивает доступ на медиарынок Молдовы некоторых российских каналов и контента. Соответствующие поправки парламент принял в 2018 году несмотря на несогласие Додона.

"Я его (закон - ред.) не подписал, и из-за этого меня Конституционный суд отстранил от должности, и закон подписал спикер парламента. Вот этот закон пока еще действует. Считаю, что его нужно менять. Для этого нужен 51 голос в парламенте, у нас сейчас 37. Но я очень надеюсь, что после президентских выборов мы найдем возможность, для того чтобы эту ситуацию поменять", - пояснил глава государства.

О возможности пересмотра полномочий президента

Додон обратил внимание на ограниченные полномочия президента, которого избирает народ. "И, если у президента нет сильной команды, сильной партии и поддержки в парламенте и в правительстве, тогда практически президент не сможет участвовать в политических процессах внутри страны", - пояснил он.

Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад создал комиссию по конституционной реформе, которая должна внести изменения, предложения по изменению Основного закона страны — в том, что касается полномочий президента, деятельности Конституционного суда.

"Много и других изменений, которые, время показало, нужно внести. Поэтому я считаю, что где-то до марта, до апреля мы разработаем эти изменения, потом предложим на обсуждение, и, конечно, с этой инициативой мы обязательно выйдем в следующем году", - добавил Додон.

Будут ли вводить новые ограничения из-за COVID-19

Глава государства отметил, что власти приняли принципиальное решение, что не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения ни для кого, и, скорее всего, их не будет и для образовательного процесса.

"Сейчас у нас каникулы, но переход на "удаленку" и так далее, мы пока не рассматриваем. Если говорить об образовании, школах, то там, где появляются такие случаи, класс, либо школа, уходят на карантин. Справляемся и ждем российскую вакцину", - сказал президент.

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