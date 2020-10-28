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Презентация предвыборной платформы независимого кандидата на пост президента Игоря Додона

"Нельзя переходить границы" - Додон о скандальном заявлении румынского посла

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201028/32195842/dodon-o-zayavlenii-skandalnom-rumynskogo-posla-nelzya-perekhodit-granits.html

Игорь Додон заявил, что слова румынского посла о румынских солдатах, воевавших в 1941 году на территории Молдовы за справедливость и свободу, расходятся с мнением подавляющего большинства граждан страны.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Кандидат в президенты и действующий глава государства Игорь Додон считает, что недавние скандальные заявления румынских дипломатов противоречат позиции подавляющего большинства граждан Молдовы.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом он заявил в эфире одного из молдавских телеканалов. Президент также порекомендовал иностранным дипломатам воздержаться от провокационных определений и жестких реакций на этот счет.

"Я думаю, что с дипломатической точки зрения, если мы говорим о послах, на мой взгляд, все должны воздерживаться от таких определений. И одни, и другие", - сказал Игорь Додон.

Игорь Додон, заявил, что слова румынских дипломатов спровоцировали ответную реакцию посольства России.

"Речь идет о Второй мировой войне, возьмите любую книгу по истории, возьмите результаты судебных процессов в Нюрнберге, признанные во всем мире, в которых очень четко говорится, что нацисты и румынские жандармы сожгли тысячи граждан здесь, в Кишиневе", - говорил Додон.

Президент отметил, что в истории есть разные страницы.

"У каждого народа были свои палачи на разных исторических этапах. Я считаю, что у нас должны быть хорошие отношения, и здесь нельзя переходить определенные границы. Здесь нужно быть спокойным, тихим, чтобы не создавать сложных отношений", - отметил Додон.

Посольство России в Молдове
© Sputnik / Родион Прока
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Напомним, 23 октября посольство Румынии в Молдове организовало на кладбище румынских солдат в Оргеевском районе мероприятия, приуроченные ко Дню румынской армии. Присутствующий на мероприятии посол Румынии Даниел Ионицэ заявил в своем выступлении, что погибшие и похороненные там солдаты воевали за "воссоединение страны, справедливость и свободу, за кусочек земли между Прутом и Днестром, который принадлежал Румынии".

Посольство Российской Федерации осудило "кощунственные реляции в оправдание фашистских преступников", заявленные от имени посольства Румынии в Молдове.

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