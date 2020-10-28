На президентских выборах 1 ноября собираются провести экзитпол

Из-за противоэпидемических ограничений опрос проведут исключительно по телефону и только на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. На выборах президента Молдовы 1 ноября будет проведен экзитпол. Опрос состоится исключительно по телефону, в связи с пандемией COVID-19, и только на территории Республики Молдова. Об этом объявили на пресс-конференции организаторы - НПО "WatchDog.md" и Институт публичных политик.

В общей сложности намерены опросить более 4 тысяч граждан с правом голоса, которым операторы колл-центра собираются звонить в день президентских выборов по стационарным или мобильным телефонам и спрашивать, пришли ли они на избирательные участки и за кого голосовали.

Планируется, что звонить избирателям будут с 12.00, то есть через пять часов после открытия избирательных участков, до 21.30.

Предварительные данные организаторы обещают объявить в 21.00, после закрытия избирательных участков.

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