Общественники Гагаузии не допустят "майдан" в Молдове

Общественники заявили, что окажут помощь правоохранительным органам в пресечении возможных попыток вброса бюллетеней и массового подвоза людей.

КОМРАТ, 28 окт - Sputnik, Максим Топал. Избирательная кампания в Молдове показала, что страна нуждается в мире и согласии, а украинского сценария "майдана" следует избежать всеми возможными способами. Об этом заявили в среду на брифинге в Комрате представители гражданского общества АТО Гагаузия.

В частности, активисты Народного антикризисного штаба (НАШ) выразили озабоченность информацией о возможном участии в дестабилизации ситуации в стране группы иностранцев.

"Гагаузский народ всегда с уважением относился к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и не допустит вмешательства третьих сил во внутренние дела Республики Молдова с целью препятствия свободному волеизъявлению граждан и дестабилизации ситуации в стране", - отметил председатель организации Виктор Петров.

Он также заявил о готовности гагаузов "обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента, выступающего за мир в многонациональном молдавском народе, укрепление государственности, суверенитета и территориальной целостности".

Петров подчеркнул, что члены организации будут следить за выборами президента и окажут помощь правоохранительным органам в пресечении возможных попыток вброса бюллетеней и массового подвоза людей.

Солидарен со сказанным и депутат Народного собрания Гагаузии Руслан Гарбалы.

Он призвал граждан Молдовы выйти на выборы и проголосовать с тем, чтобы "мы и после выборов могли жить в единстве, мире и общем самом лучшем доме – Республике Молдова".

"Проявить мудрость" и не допустить повторения в Молдове "украинского сценария" призвал и муниципальный советник из Комрата Степан Кара.

"Мы должны сохранить в Молдове и Гагаузии мир", - уверен Степан Кара.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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