Нэстасе призвал к "мобилизации", чтобы не допустить фальсификации выборов

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Андрей Нэстасе призвал "всех крепких мужчин" присоединиться к активистам "Платформы DA", которые намерены в день президентских выборов выехать к 42 избирательным участкам для голосования жителей Приднестровья, чтобы "защитить Республику Молдова от олигархической атаки".

Нэстасе заявил, что партия составляет списки добровольцев, которые должны "не допустить организованного подвоза избирателей с левобережья Днестра для фальсификации выборов в пользу Игоря Додона".

Выезд планируется 1 ноября в 2 часа ночи, сообщил Нэстасе на своей странице в Facebook. Он обратился к гражданам Молдовы с призывом "массово приходить на избирательные участки и защитить свои голоса". Также он потребовал от властей Молдовы "не провоцировать насилие" и призвал посольства США, ЕС и Румынии обеспечить контроль за выборами.

Эксперты: "Безответственные заявления, напоминающие о "походе на Гагаузию"

По мнению экспертов, к которым обратился за комментариями Sputnik Молдова, провоцирование напряженности вокруг избирательных участков означает фактическое ограничение прав граждан на голосование на выборах.

"Приднестровье является частью Молдовы, и эти действия означают ограничение прав граждан. В самом призыве уже содержится практически состав преступления", — считает ветеран МВД Борис Муравский.

"Это говорит об уровне наших кандидатов в президенты, — продолжил он. — Они даже не отдают себе отчета, что делают. Как же ты берешь на себя обязанность отвечать за весь народ, но при этом отрезаешь часть народа. Здесь сразу появляется параллель с действиями премьер-министра Мирчи Друка, который в 90-х призвал пойти в "поход на Гагаузию". Политики кричат, что Молдова хочет в Европу, что мы хотим правовое государство, но с таким уровнем об этом не может быть и речи".

Похожее мнение выразил политолог Борис Шаповалов.

"С точки зрения политики и закона это граничит с призывами к гражданской войне с частью своего народа. На территории приднестровского региона проживают до 340 тысяч граждан Республики Молдова. И здесь даже не пахнет европейскими ценностями, демократией и тем, о чем говорят Нэстасе, Санду и прочие лидеры правых партий", — сказал он.

"Какое здесь может быть уважение к своим гражданам, когда их фактически пытаются лишить права голоса. Что дальше последует за такими призывами? Призывы взять оружие в руки, устроить еще один "поход на Гагаузию" или повторить конфликт 1992 года? Это абсолютно безответственное, глупое и опасное заявление со стороны одного из политиков", — считает собеседник.

Нэстасе уже пытался опротестовать открытие участков

Ранее Высшая судебная палата признала необоснованным обращение Нэстасе по поводу открытия 42 избирательных участков для жителей Приднестровья.

По решению Центризбиркома участки для голосования граждан, постоянно проживающих в Приднестровье, на президентских выборах 1 ноября будут открыты в 22 населенных пунктах на правом берегу Днестра и в Дубоссарском районе.

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