Повлияют ли выборы президента Молдовы на взаимоотношения республики с Россией

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Для дальнейшего плодотворного сотрудничества России и Молдовы важен исход предстоящих президентских выборов в республике, которые намечены на 1 ноября. В этом мнении сошлись российские и молдавские эксперты на онлайн-встрече. Организована она была Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова совместно с общественной организацией "ЗАРЯ – За русский язык" и Институтом международных исследований МГИМО.

"Скорые выборы окажут серьезное влияние на отношение наших стран. Вектор, который занимает сейчас Молдова, свидетельствует о том, что еще многое наши государства объединяет и, надеемся, будет объединять в дальнейшем", - отметил заместитель исполнительного директора фонда имени А.М. Горчакова Роман Гришенин.

По словам помощника проректора МГИМО по учебной работе Игоря Путинцева, в последние годы отношения России с Молдовой получили мощный импульс. Произошло это после выборов президента в 2016 году и после краха системы личной власти Владимира Плахотнюка.

"На символическом уровне сформировались хорошие отношения. В частности, активизировались контакты на уровне президентов, они встречаются несколько раз в год. И предложения президента Молдовы находят в Москве понимание и поддержку", - подчеркнул он.

Как считает Путинцев, несмотря на позитивные моменты во взаимоотношениях двух государств, на перспективу необходимо учитывать, что в них на данный момент много политики и символики, но меньше содержания, прежде всего, экономического. Он в частности напомнил, что вопрос с кредитом в 200 миллионов евро, которая Россия дала согласие предоставить Молдове, так и не разрешен из-за внутренних препонов в самой республике.

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя напомнил о том, какие сложные взаимоотношения выстраивались с Российской Федерацией до того, как была свергнута власть Плахотнюка.

"В 2017 году был принят закон о борьбе с российской пропагандой, который фактически запретил российские новостные программы, в то же время открылся офис НАТО в Молдове. Депортировано более 100 российских политологов и журналистов в 16-17-м годах. Также принят закон о лишении русского языка статуса языка межнационального общения", - перечислил он некоторые факты.

Цырдя рассказал, что за последние пару лет ситуацию удалось изменить к лучшему, решив часть проблем.

"С 2019 года стала работать молдавско-российская межправительственная комиссия, а также межпарламентская группа дружбы, снят запрет для членов парламента на участие в саммитах СНГ, рабочих группах, комиссиях. Также мы получили статус наблюдателя внутри Евразийского экономического союза", – сказал он.

Парламентарий отметил, что остаются нерешенными вопросы статуса русского языка, российского вещания, а самое главное – межэкономического сотрудничества. Однако он уверен, что проблемы удастся разрешить, и интеграционные процессы Молдовы в евразийском пространстве усилятся.

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