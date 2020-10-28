На весах: с кем Молдове лучше - с ЕС или Евразийским экономическим союзом

Российские и молдавские эксперты обсудили, как изменились торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Республикой Молдова за последние несколько лет.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Молдова для России является уникальным примером успешной истории экономической многовекторности при сохранении статуса нейтралитета страны. Такое мнение высказала доцент Кафедры мировых политических процессов МГИМО Юлия Никитина на онлайн-встрече российских и молдавских экспертов. Мероприятие было организовано Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова совместно с общественной организацией "ЗАРЯ – За русский язык" и Институтом международных исследований МГИМО.

"Молдове удалось разрубить гордиев узел безопасности и в какой-то степени экономики. Когда в военном плане есть нейтралитет. А в экономическом - есть канал сотрудничества как с ЕС, так и с СНГ, в Евразийском экономическом союзе. Это уникальный пример по сравнению с соседними государствами. И в Молдове эта конфигурация удачно сложилась", - сказала Никитина.

Эксперт обратила внимание на различие подходов членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе.

"Для ЕС предоставление членства – награда, которую нужно заслужить. В Евразийском союзе логика противоположная: сначала - присоединяйтесь и потом начинаются реформы, чтобы соответствовать общим требованиям", - пояснила она.

По ее мнению, в многовекторности Молдовы по экономическому сотрудничеству - по определению ничего плохого нет, однако важен вопрос того, как это реализуется. Она также считает, что Молдове стоит посмотреть, какие рецепты стабильности в мире существуют, попробовать сочетать их, а дальше сама жизнь определит, какие из них подходят республике.

Открытие агрохаба в Молдове

Как отметила завсектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Елена Кузьмина, когда Молдова присоединилась к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя, торговая ситуация изменилась.

"По данным ВТО, экспорт в Россию за 2015-2019 год увеличился на 20%. В частности, поставки фруктов – на 52%, молочной продукции – на 32%, заготовок овощей, фруктов и орехов – на 21%, напитков и спиртных напитков – на 13%. При этом доля России в молдавском экспорте не превышает 10%, доля в молдавском импорте чуть выше 12%", - отметила Кузьмина.

По ее словам, Россия предлагает создать торгово-логистический хаб на территории Молдовы, который "мог бы сократить расстояние между фермерами и торговыми сетями", и сейчас прорабатывается вопрос с Европейским банком реконструкции и развития о выделении необходимых средств на этот проект.

"Еще более важный момент - это то, что в хабе можно получать сертификацию качества продукции. А в этом случае речь идет о возможности сотрудничества не только с Россией, но и еще с четырьмя странами Евразийского экономического союза", - пояснила эксперт.

По ее мнению, говоря об экономическом сотрудничестве не стоит сбрасывать со счетов и трудовых мигрантов. По социологическим данным, из России граждане Молдовы отправили своим родным больше 20 миллионов долларов, тем самым РФ занимает третье место по поступлениям после Израиля и Италии. Причем с последней страной разница в суммах незначительная.

Евросоюз и/или Евразийский союз

Молдавский политолог Борис Шаповалов также отметил, что в последние годы в экономическом сотрудничестве между Молдовой и Россией наметились положительные тенденции.

"Основной причиной увеличения экспорта в Россию стало решение Москвы об отмене пошлин на импорт ряда товаров из Молдовы с 1 января 2019 года. Оно продлевалось каждые полгода и действует пока до конца 2020 года. Скорее всего, оно и дальше будет продлено", - сказал он.

По мнению политолога, Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное Молдовой в 2014 году – это как взаимоотношения метрополии с колонией, кабальные.

"Конечно, европейский рынок нам нужен. Но из-за технических барьеров, манипулирования стандартами мы туда попасть не можем. ЕС не собирался решать инвестиционные проблемы своих колоний. Им нужен только рынок сбыта своих товаров и рынок рабочих рук", - отметил он.

По словам Шаповалова, Соглашение играет против молдавской экономики, и в первую очередь - против сельского хозяйства, с которым в Молдове большие проблемы.

"Учитывая, что мы превратились в аграрную страну, так как промышленность мы потеряли, единственный выход – это участие Молдовы в проектах продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе, так как Европейский союз нас однозначно к себе не пустит", - подчеркнул он.

Между Востоком и Западом

Председатель общественного движения "ЗАРЯ – За русский язык" Михаил Ахремцев отметил, что когда Молдова подписывала в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, никто его толком не читал.

"Лишь только когда мы стали ассоциироваться в Евросоюз, стали узнавать интересные вещи. Выяснилось, что никто от нас ничего не ждет, рынок Европы уже поделен между странами, и Молдове как новичку места нет", - пояснил он.

По его словам, в то же время у Молдовы было свое место в торговле с СНГ, Россией, свои постоянные поставки винной продукции, соков, и Соглашение об ассоциации с ЕС поставило жирный крест на осуществлении экономических и энергетических планов.

Как говорит Ахремцев, Молдове необходимо сейчас разобраться, каким образом увязать экономическую многовекторность, чтобы Соглашение об ассоциации с ЕС не противоречило торговым взаимоотношениям со стратегическими партнерами с востока, в частности с Россией.

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