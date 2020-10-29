КС: Совбез вправе требовать от госструктур любую информацию о госбезопасности

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) Республики Молдова признал конституционной обязанность госструктур предоставлять Высшему совету безопасности (ВСБ) любые данные и сведения, в том числе составляющие государственную, банковскую или коммерческую тайну, которые касаются национальной безопасности, обороны и общественного порядка. В суде постановили, что ВСБ не имеет права запрашивать у государственных органов лишь ту информацию, которая не касается нацбезопасности страны.

"Обращение о контроле конституционности удовлетворяется частично. Признается неконституционным текст: “как и другую информацию” из части 7 статьи 12 Закона о Государственной безопасности", - огласила решение председатель КС Домника Маноле.

Как пояснила на брифинге председатель КС, ВСБ вправе запрашивать, а компетентные органы предоставлять только те данные, которые напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности.

"Государственноые органы, когда рассматривают обращения ВСБ, самостоятельно должны оценивать, в зависимости от обстоятельств, относится ли информация к законным целям и не существует ли непропорционального вмешательства в частную жизнь", - объяснила Маноле.

Обжаловал конституционность норм независимый депутат (ранее - депутат от Демпартии, а затем партии Pro Moldova) Сергей Сырбу.

По его мнению, установленное в законе требование предоставления любой информации автономными органами, в том числе представляющей тайну следствия и коммерческую тайну, нарушают нормы Конституции о принципе разделения властей, принципе независимости прокуратуры.

Поправки в закон о Государственной безопасности были приняты парламентом в начале июля 2019 года. Авторы нововведений обосновывали необходимость введения этих норм необходимостью консолидации полномочий Высшего совета безопасности на фоне конституционного кризиса в июне 2019 года, декларацией о захваченном характере государства и необходимости скорейшего расследования резонансны уголовных дел.

В 2017-2019 годах Национальный банк Молдовы и Генеральная прокуратура неоднократно отказывали Высшему совету безопасности и его председателю - президенту Республики Молдова - в предоставлении запрашиваемой информации. В июне 2019 года некоторые члены ВСБ вовсе отказывались посещать заседания этого органа и отвечать на поставленные вопросы.

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