16:29 29 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.03
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Конституционный суд

КС: Совбез вправе требовать от госструктур любую информацию о госбезопасности

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31847240.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201029/32208826/ks-sovbez-vprave-trebovat-ot-gosstruktur-lyubuyu-informatsiyu-o-gosbezopasnosti.html

Судьи Конституционного суда только частично удовлетворили запрос независимого депутата Сергея Сырбу.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) Республики Молдова признал конституционной обязанность госструктур предоставлять Высшему совету безопасности (ВСБ) любые данные и сведения, в том числе составляющие государственную, банковскую или коммерческую тайну, которые касаются национальной безопасности, обороны и общественного порядка. В суде постановили, что ВСБ не имеет права запрашивать у государственных органов лишь ту информацию, которая не касается нацбезопасности страны.

"Обращение о контроле конституционности удовлетворяется частично. Признается неконституционным текст: “как и другую информацию” из части 7 статьи 12 Закона о Государственной безопасности", - огласила решение председатель КС Домника Маноле.

Как пояснила на брифинге председатель КС, ВСБ вправе запрашивать, а компетентные органы предоставлять только те данные, которые напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности.

"Государственноые органы, когда рассматривают обращения ВСБ, самостоятельно должны оценивать, в зависимости от обстоятельств, относится ли информация к законным целям и не существует ли непропорционального вмешательства в частную жизнь", - объяснила Маноле.

Обжаловал конституционность норм независимый депутат (ранее - депутат от Демпартии, а затем партии Pro Moldova) Сергей Сырбу.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности

По его мнению, установленное в законе требование предоставления любой информации автономными органами, в том числе представляющей тайну следствия и коммерческую тайну, нарушают нормы Конституции о принципе разделения властей, принципе независимости прокуратуры.

Поправки в закон о Государственной безопасности были приняты парламентом в начале июля 2019 года. Авторы нововведений обосновывали необходимость введения этих норм необходимостью консолидации полномочий Высшего совета безопасности на фоне конституционного кризиса в июне 2019 года, декларацией о захваченном характере государства и необходимости скорейшего расследования резонансны уголовных дел.

В 2017-2019 годах Национальный банк Молдовы и Генеральная прокуратура неоднократно отказывали Высшему совету безопасности и его председателю - президенту Республики Молдова - в предоставлении запрашиваемой информации. В июне 2019 года некоторые члены ВСБ вовсе отказывались посещать заседания этого органа и отвечать на поставленные вопросы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Это касается каждого: что обсудили на заседании Высшего совета безопасности
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности из-за COVID-19
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Последний пассажирский рейс Ту-154 в России
Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США.
Видео - Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться