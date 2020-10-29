Правила для приднестровцев, голосующих на выборах президента Молдовы

На заседании Оперативного штаба Приднестровья разработали правила пересечения границы жителями региона в день голосования на президентских выборах.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik. В день выборов президента Молдовы 1 ноября для жителей Приднестровья, владеющих молдавским паспортом, будет обеспечен свободный выезд с семи утра до восьми вечера. Возвращение, соответственно, – до 22.00.

"Тем, кто не уложился в означенный временной период, по возвращении придется заполнить эпидкарту и провести две недели в условиях контролируемой домашней самоизоляции", - отметили в штабе.

Аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан, не предоставивших по возвращении документального подтверждения участия в голосовании, к примеру, соответствующего штампа в молдавском паспорте.

Для обеспечения безопасности приднестровцев, решивших принять участие в президентских выборах, на границе им будут выдавать комплекты СИЗ – маску и перчатки.

Как писал ранее Sputnik, в день выборов 1 ноября приднестровцам, имеющим гражданство РМ, будет предоставлена возможность выехать на правый берег Днестра для участия в голосовании, без согласования с Оперштабом.

На заседании штаба обсудили и подготовку к Единому дню голосования, которое состоится в Приднестровье 29 ноября. ЦИКу переданы 250 тысяч одноразовых защитных масок и столько же пар перчаток. Они будут выдаваться при входе на участки всем участникам избирательных процедур – членам комиссий, наблюдателям, журналистам и голосующим.

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