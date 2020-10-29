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Конституционный суд.

Эксперт - о вердикте Конституционного Суда: у Молдовы могут возникнуть большие проблемы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201029/32212722/ekspert-o-reshenii-ks-teper-u-moldovy-mogut-byt-bolshie-problem.html

Юристы неоднозначно оценивают решение КС о незаконности предоставления Совбезу информации, которая не касается национальной безопасности.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Решение Конституционного суда (КС), разрешившее госструктурам отказывать Высшему совету безопасности (ВСБ) в информации, не относящейся к вопросам государственной безопасности, может стать поводом для злоупотреблений, снова парализовать работу Совбеза и усложнить исполнение полномочий президента. Об этом Sputnik Молдова рассказал доктор права, эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац. Автор обращения в Конституционный суд, независимый депутат (ранее член фракции Демпартии, а затем - партии Pro Moldova) Сергей Сырбу, наоборот уверен, что решение КС позволит избежать произвола со стороны ВСБ и президента республики.

По его мнению, установленное в законе требование предоставления любой информации автономными органами, в том числе представляющей тайну следствия и коммерческую тайну, нарушают нормы Конституции о принципе разделения властей, принципе независимости прокуратуры и других автономных органов.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
КС: Совбез вправе требовать от госструктур любую информацию о госбезопасности

После вынесения вердикта КС, депутат написал у себя в Facebook, что "ни ВСБ, ни президент теперь не смогут позволить себе непозволительные вмешательства в деятельность других ветвей власти".

Конституционный суд (КС) Республики Молдова 29 октября признал конституционной обязанность госструктур предоставлять Высшему совету безопасности (ВСБ) любые данные и сведения, в том числе составляющие государственную, банковскую или коммерческую тайну, которые касаются национальной безопасности, обороны и общественного порядка. 

Однако, в суде постановили, что ВСБ не имеет права запрашивать у государственных органов ту информацию, которая не касается нацбезопасности страны.

Как рассказал Sputnik Молдова Теодор Кырнац, у сегодняшнего решения КС есть и другая сторона.

"Независимые государственные органы и те органы, руководство которых назначено другой политической властью, недружественной президенту, могут злоупотреблять своим правом и не предоставлять данные под предлогом того, что информация не относится к нацбезопасности", - рассказывает Кырнац.

Ситуация, по мнению эксперта, усугубится, когда президент окажется в оппозиции к парламентскому большинству.

"Здесь у Молдовы будут большие проблемы. Парламентское большинство будет назначать руководство почти всех госструктур, которые будут саботировать работу ВСБ. Мы это видели в 2017-2019 годах", - подытожил Кырнац.

По мнению юриста, в стране снова может сложиться ситуация, когда у ВСБ и у президента не будет абсолютно никаких рычагов для исполнения своих законных полномочий в части обеспечения независимости и территориальной целостности страны.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
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Поправки, которые на сегодняшнем заседании рассматривал КС, были приняты парламентом в начале июля 2019 года. Авторы инициативы обосновывали введение этих норм необходимостью консолидации полномочий Высшего совета безопасности на фоне конституционного кризиса в июне 2019 года, принятой декларацией о захваченном характере государства и необходимостью скорейшего расследования резонансных уголовных дел.

В 2017-2019 годах Национальный банк Молдовы и Генеральная прокуратура неоднократно отказывали Высшему совету безопасности и его председателю - президенту Республики Молдова - в предоставлении запрашиваемой информации. В частности речь шла о деталях расследования кражи миллиарда долларов из банковской системы и предоставлении ВСБ отчета Kroll. В июне 2019 года некоторые члены ВСБ вовсе отказывались посещать заседания этого органа и отвечать на поставленные вопросы.

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