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Депутаты парламентской группы Pro Moldova

Еще один депутат покинул Pro Moldova

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (241)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201030/32223732/Esche-odin-deputat-pokinul-Pro-Moldova.html

Корнелиу Падневич сообщил, что после выхода из парламентской группы он продолжит работу в парламенте в качестве неприсоединившегося депутата.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Депутат Корнелиу Падневич в пятницу сообщил, что покидает парламентскую группу Pro Moldova. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Падневич заявил, что "больше не может внести никакого вклада в развитие этого политического проекта" и что в парламенте будет "поддерживать инициативы, которые помогают улучшить условия жизни людей".

Падневич - пятый депутат, покинувший представительство политформирования. После его выхода в группе Pro Moldova осталось 9 депутатов.

Неделю назад о выходе из парламентской группы "Pro Moldova" заявили Сержиу Сырбу, Григоре Репещук, Элеонора Граур и Руксанда Главан. Все они заявили, что остаются независимыми депутатами и не сообщили подробностей о причинах своего решения.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (241)

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Теги:
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