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Выборы

Сегодня последний день агитации перед президентскими выборами в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (223)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201030/32225873/pyatnica-poslednij-den-agitacii-pered-prezidentskimi-vyborami-v-moldove.html

Претендентам на пост главы государства запрещено в последующие два дня встречаться с избирателями, появляться в эфире или вести агитацию любым другим способом.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Сегодня последний день, когда кандидаты в президенты Молдовы могут вести предвыборную агитацию, напомнила Центральная избирательная комиссия.

Законодательство о выборах предусматривает, что предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и за день до них. Не допускается появление кандидатов в эфире теле- или радиопередач. 

Однако запрет не относится к информации, уже размещенной в Интернете, и на ранее опубликованных баннерах.

Инспекторат полиции
© Sputnik / Mihai Caraus
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Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять операции со счетами с пометкой "Избирательный фонд".

Продолжение предвыборной агитации в дни, указанные законом, кандидатами на выборах и гражданами, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 15 до 30 условных единиц на физическое лицо, от 35 до 50 условных единиц — на должностное лицом или конкурента на выборах, подчеркивает ЦИК.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (223)

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Теги:
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