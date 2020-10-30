Сегодня последний день агитации перед президентскими выборами в Молдове

Претендентам на пост главы государства запрещено в последующие два дня встречаться с избирателями, появляться в эфире или вести агитацию любым другим способом.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Сегодня последний день, когда кандидаты в президенты Молдовы могут вести предвыборную агитацию, напомнила Центральная избирательная комиссия.

Законодательство о выборах предусматривает, что предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и за день до них. Не допускается появление кандидатов в эфире теле- или радиопередач.

Однако запрет не относится к информации, уже размещенной в Интернете, и на ранее опубликованных баннерах.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять операции со счетами с пометкой "Избирательный фонд".

Продолжение предвыборной агитации в дни, указанные законом, кандидатами на выборах и гражданами, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 15 до 30 условных единиц на физическое лицо, от 35 до 50 условных единиц — на должностное лицом или конкурента на выборах, подчеркивает ЦИК.

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