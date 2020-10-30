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Флаг Республики Молдова и Гагаузии

Башкан Гагаузии: политики вновь пытаются использовать "гагаузский фактор"

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201030/32226894/bashkan-gagauzii-politiki-vnov-pytayutsya-ispolzovat-gagauzskij-faktor.html

Глава автономии призвала политических деятелей отказаться от "языка вражды и ненависти" в отношении региона.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила с заявлением, в котором призвала политических деятелей прекратить попытки использовать на президентских выборах "гагаузский фактор".

Виктор Петров.
© Photo : Facebook / Гагаузия моей мечты
Петров: гагаузский народ готов встать на защиту суверенитета Молдовы

В прессе уже звучат заявления, что результаты выборов 1 ноября будут сфальсифицированы на территории автономии, сообщила она, "при этом на жителей Гагаузии навешиваются ярлыки "сепаратистов" и "пятой колонны".

"Обращаюсь с просьбой к дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова, международным и национальным наблюдателям в день выборов, 1 ноября, посетить избирательные участки в населенных пунктах АТО Гагаузия и убедиться лично в прозрачности и объективности электорального процесса на территории автономии", — написала башкан Гагаузии в Facebook. 

Влах призвала "не использовать в отношении жителей Гагаузии язык вражды и ненависти". На территории автономии в автономии все кандидаты пользуются равными возможностями, а голосование будет проходить в строгом соответствии с законом, подчеркнула башкан.

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Теги:
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