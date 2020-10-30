От 19 тысяч - до 8,9 миллиона леев: рейтинг предвыборных расходов кандидатов в президенты

Кто из претендентов на кресло главы государства потратил на свою кампанию больше денег? Какие статьи расходов в приоритете у кандидатов?

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В Молдове 30 октября завершилась предвыборной кампания. Кандидаты сдали в ЦИК окончательные отчеты о собственных расходах. Можно подвести окончательные финансовые итоги. До начала голосования осталось чуть больше суток. Самое время выяснить, кто из кандидатов сколько потратил на свое продвижение. Sputnik Молдова составил рейтинг претендентов на кресло главы государства, исходя из сумм, израсходованных ими на собственную предвыборную кампанию.

Ренато Усатый – 8 981 394 леев

© Sputnik / Miroslav Rotari Ренато Усатый.

Лидировавший в рейтинге затрат на кампанию в течении всего предвыборного периода кандидат на пост главы государства от "Нашей партии" Ренато Усатый сохранил первую строчку. Всего за четыре недели политик потратил без малого девять миллионов леев.

Львиная доля бюджета была использована на рекламные цели - 7,4 миллиона, прежде всего на ТВ - 4,4 миллиона леев. Еще 917 тысяч политик потратил на продвижение в интернете и более 1,7 миллиона леев - в печатных СМИ. Другие 660 тысяч леев Ренато Усатый заплатил за изготовление предвыборной атрибутики, 600 тысяч составили транспортные расходы, еще полмиллиона леев ушло на оплату труда наблюдателей и волонтеров.

Большая часть потраченных денег (8,7 миллиона) получена в виде пожертвований от физических лицв Молдове, остальные деньги перечислили граждане Молдовы, проживающие за рубежом и юридические лица.

Игорь Додон - 2 875 228 леев

© Photo : Miroslav Rotari Презентация предвыборной платформы независимого кандидата на пост президента Игоря Додона.

За четыре недели кампании президент потратил на предвыборные цели немногим более 2,8 миллиона леев. Это второе место нашего рейтинга. Большая часть этих средств пошли на печатную агитпродукцию - 1,3 миллиона. Еще почти миллион ушел на ТВ и радио-рекламу - 660 тысяч и 250 тысяч, соответственно. Порядка 120 тысяч Додон потратил на интернет-продвижение. В 100 тысяч леев обошлись встречи с избирателями, еще ы 265 тысяч - сопутствующие расходы. Как и многие кандидаты, ни одного лея Игорь Додон не потратил на политических консультантов, волонтеров и наблюдателей.

Абсолютно все эти суммы политик получил из пожертвований граждан, проживающих в Молдове.

Майя Санду - 2 721 462 леев

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду.

Кандидат партии "Действие и солидарность" Майя Санду за четыре недели своей активной кампании потратила на предвыборные нужды чуть более 2,7 миллиона леев. Это третье место рейтинга. Больше всего денег поило на изготовление агитматериалов - 1,3 миллиона леев. Среди рекламных расходов лидирует интернет - 648 тысяч, следом идут билюлорды - более 250 тысяч и ТВ - 190 тысяч. Еще 100 тысяч леев были потрачены на аренду помещений для встреч с избирателями. В транспорт кандидат Майя Санду не вложилась вовсе. Всего 9 тысяч леев пошли на зарплаты сотрудникам за месяц кампании.

Около 1,3 миллиона потраченных денег Санду получила от физических лиц. Еще около полумиллиона леев составили пожертвования из-за рубежа. Порядка 900 тысяч леев, по данным ЦИК, - средства Санду. Согласно прежним отчетам, такая сумма была получена кандидатом от собственной политической партии.

Андрей Нэстасе - 2 201 162 леев

© Sputnik / Miroslav Rotari Андрей Нэстасе.

Глава партии "Достоинство и правда" потратил на кампанию 2,2 миллиона леев. Большая часть суммы, как у многих конкурентов, ушла на рекламу - почти 1,8 миллиона леев. Из них 885 тысяч заплачены телеканалам, 630 тысяч - за размещение в интернете, 100 тысяч было потрачено на билборды и прочую наружную рекламу. Кроме того, более 300 тысяч леев Нэстасе израсходовал на производство печатной продукции. Сравнительно небольшая сумма выделена на организацию встреч - около 70 тысяч леев. Всего 7 с лишним тысяч леев кандидат потратил на транспорт. Ни одного лея, согласно отчетам представленным в ЦИК, кандидат в президенты не выложил на оплату волонтеров, политических консультантов и сотрудников штаба.

1,4 миллиона из потраченных денег Андрею Нэстасе пожертвовали физические лица, порядка 100 тысяч леев получены от юридических лиц, еще полмиллиона леев составил вклад в кампанию партии “Достоинство и правда”.

Виолетта Иванов - 2 072 350 леев

© Sputnik / Мирослав Ротарь Виолетта Иванов.

Всего за одну неделю кампании кандидат партии "Шор" Виолетта Иванова успела потратить почти 2 миллиона леев. Причем почти все деньги - 1,9 миллиона - ушли на рекламу на ТВ. Еще 71 тысяча была направлена кандидатом на рекламу на радио, 25 тысяч ушло на продвижение в интернете. Все остальные статьи расходов по нулям.

Все потраченные деньги из пожертвований граждан.

Напомним, коммерческие банки на протяжении нескольких недель отказывались открывать избирательный счет Виолетты Ивановой. Счет у кандидата партии “Шор” появился только 24 октября.

Октавиан Цыку - 283 836 леев

Кандидат в президенты от унионистской Партии национального единства Октавиан Цыку занимает шестую строчку рейтинга трат кандидатов. Кампания ему обошлась до сих пор в сумму немногим больше 286 тысяч леев.

Деньги пошли на билборды (около 100 тысяч леев), печатную продукцию (еще 100 тысяч) и предвыборные встречи (77 тысяч леев). Других предвыборных трат у Цыку не было.

Почти все деньги - из пожертвований граждан.

Тудор Делиу - 263 160 леев

© Sputnik / Miroslav Rotari Тудор Делиу.

Кандидат и экс-председатель Либерально-демократической партии Тудор Делиу занимает предпоследнюю строчку рейтинга затрат. За четыре недели кампании политик израсходовал всего около 260 тысяч леев. Большая часть этих денег ушли на рекламу на ТВ - больше 160 тысяч, еще 50 тысяч Делиу потратил на интернет-продвижение. Порядка 20 тысяч - транспортные расходы. Отметим, на изготовление агитпродукции политик выделил всего 7,5 тысячи леев.

Большая часть денег, как и у большинства кандидатов, была получена им от граждан,еще 90 тысяч пожертвовали на кампанию юридические лица.

Дорин Киртоакэ - 19 086 леев

© Sputnik / Miroslav Rotari Дорин Киртоакэ.

Кандидата избирательного блока "Unirea" Дорина Киртоакэ по праву можно назвать рекордсменом по части экономии средств. Избирательный счет у кандидата появился только на последней неделе кампании. За это время Киртоакэ потратил всего 19 тысяч леев. Из них 10 тысяч - на агитпродукцию и около 8 тысяч - на наружную рекламу.

Деньги на счет перечислила Либеральная партия.

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