Наблюдатели на выборах от МПА СНГ встретились с руководством ЦИК

В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В ЦИК состоялась встреча наблюдателей на президентских выборах от МПА СНГ с председателем комиссии Дорином Чимилом.

В состав группы наблюдателей вошли депутаты — представители высших законодательных органов власти государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан.

В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

Всего для наблюдения за выборами президента Республики Молдова 1 ноября ЦИК аккредитовала 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

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