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Встреча в Центризбиркоме Молдовы с наблюдателями от МПА СНГ

Наблюдатели на выборах от МПА СНГ встретились с руководством ЦИК

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Sputnik Молдова
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В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В ЦИК состоялась встреча наблюдателей на президентских выборах от МПА СНГ с председателем комиссии Дорином Чимилом.

Встреча наблюдателей и руководства Гагаузии.
© Sputnik / Maxim Topal
"Осталась последняя стометровка": Гагаузия встретила международных наблюдателей

В состав группы наблюдателей вошли депутаты — представители высших законодательных органов власти государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан.

В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

Всего для наблюдения за выборами президента Республики Молдова 1 ноября ЦИК аккредитовала 1884 национальных наблюдателя и 309 международных наблюдателей.

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